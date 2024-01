Ο Μονεγάσκος οδηγός της ιταλικής ομάδας στη Formula 1 ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το Μαρανέλο όποτε το επιθυμήσει.

Η Scuderia Ferrari έδειξε τις προθέσεις της για το μέλλον υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Σαρλ Λεκλέρ. Στο πρόσωπο του Μονεγάσκου βλέπει τον επόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή της και ποιος άλλωστε μπορεί να την αδικήσει.

Ο Λεκλέρ βρίσκεται από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ferrari, από την οποία κατάφερε να αναδειχθεί σε μικρές κατηγορίες μονοθεσίων. Μόλις στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 πήρε την ευκαιρία να οδηγήσει για την ιταλική ομάδα εκπληρώνοντας ένα μεγάλο του όνειρο.

Slo-mo clip of @Charles_Leclerc walking in the rain?



Because why not 🤗 pic.twitter.com/ibg2tujBlo