Πώς θα είναι από οδηγικής πλευράς το νέο σιρκουί πόλης που θα εισέλθει στον κόσμο της Formula 1 το 2026; Ακολουθεί η απάντηση.

Το Grand Prix Ισπανίας αλλάζει «σπίτι» καθώς από το 2026. Ο αγώνας πραγματοποιείται στην πίστα της Βαρκελώνης από το 1991, όμως σε δύο χρόνια θα το δούμε στους δρόμους της Μαδρίτης.

Η ισπανική πρωτεύουσα κέρδισε τον… εμφύλιο και πήρε το Grand Prix για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ένα νέο σιρκουί πόλης. Το μήκους 5.47 χιλιομέτρων σιρκουί θα περιλαμβάνει και δημόσιους δρόμους αλλά και ένα μόνιμο κομμάτι που θα στηθεί στην περιοχή του συνεδριακού κέντρου IFEMA, στη βορειοανατολική πλευρά της πόλης.

Θα περιλαμβάνει 20 στροφές, με τις προσομοιώσεις να κάνουν λόγο για γύρο στο 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα. Η χωρητικότητα στις κερκίδες θα είναι αρχικά στις 110.000, με πλάνο επέκτασης στις 140.000.

Let’s go racing in Madrid! Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨ #F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT

Πώς θα είναι όμως από οδηγικής άποψης η νέα διαδρομή που θα δούμε στη Formula 1 σε δύο χρόνια; Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ορισμένων ταλαντούχων προγραμματιστών για προσομοιωτές έχουμε την απάντηση.

Η Williams Racing δημοσίευσε στα social media της βίντεο με ένα γύρο στο σιρκουί της Μαδρίτης, που θα φιλοξενήσει το GP Ισπανίας από το 2026. Όπως είναι λογικό, δεν πρόκειται για την πλήρη απεικόνισή της, όμως δεν θα διαφέρει πολύ από αυτό που θα δούμε σε δύο χρόνια από τώρα.

Someone say Madrid GP hotlap? 👀🇪🇸



Who’s excited to see this one hit the @F1 calendar in 2026? 🙌



Track simulation created by @Nukedrop#WilliamsEsports #WeAreWilliams #F1 #Formula1 pic.twitter.com/oKkk5a85qu