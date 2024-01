Επίσημο: Grand Prix στη Μαδρίτη από το 2026 (vid)

Η Formula 1 θα «τρέχει» στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας – τι ισχύει με τον αγώνα της Βαρκελώνης.

Η Μαδρίτη μπαίνει με κάθε επισημότητα στο καλεντάρι του μαγικού κόσμου της Formula 1. Όπως αναμενόταν, αφού μετά την Έκθεση της F1 στο κέντρο της και το showrun της Red Bull στους δρόμους της, είχε διαρρεύσει πως η συμφωνία ήταν επικείμενη, πλέον η είσοδος της σφραγίστηκε.

Το Grand Prix της Μαδρίτης θα έχει θέση στο καλεντάρι από το 2026 και για μία δεκαετία – τουλάχιστον έως και το 2035!

F1 is coming to Madrid in 2026! 🤩🇪🇸#F1 @IFEMA pic.twitter.com/QkvpE02WNQ