Ο οδηγός της Hyundai Motorsport πήρε την πρωτοπορία στα βουνά του Μόντε Κάρλο, έπειτα από μια τρομερή δεύτερη ημέρα.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίχθηκε το Σάββατο για τη Hyundai Motorsport στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο του WRC. Ο Τιερί Νεβίλ ξεκίνησε το δικό του κρεσέντο από τις πρωινές ειδικές διαδρομές, αναρριχήθηκε στην κατάταξη και ολοκλήρωσε την ημέρα στην 1η θέση.

Ο Βέλγος πίσω από το τιμόνι του i20 N Rally1 κέρδισε την 14η ειδική διαδρομή, την τελευταία της ημέρας, και διατηρεί προβάδισμα 3,3 δευτερολέπτων έναντι του Σεμπαστιέν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχει την ταχύτητα να περάσει στην αντεπίθεση την Κυριακή και σίγουρα θα κυνηγήσει τη νίκη.

Τρίτος βρίσκεται ο Έλφιν Έβανς με το δεύτερο Toyota Yaris, ο οποίος είχε μια απογοητευτική ημέρα. Από την πρώτη θέση της Παρασκευής, βρίσκεται πλέον 3ος, 34,9 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή και αύριο θα κοιτάξει να διασφαλίσει την τελευταία θέση του βάθρου.

Τέταρτος είναι ο Όιτ Τάνακ με το δεύτερο i20 ενώ την πρώτη 5άδα συμπληρώνει ο Αντριέν Φουρμό της M-Sport Ford, έχοντας μια αξιόλογη εμφάνιση. Ο Αντρέας Μίκελσεν είναι στην 6η θέση της γενικής κατάταξης, ενώ 7ος είναι ο Τακαμότο Κατσούτα με το τρίτο GR Yaris Rally1.

Η κατάταξη του Ράλλυ Μόντε Κάρλο με 14 από τις 17 ειδικές διαδρομές να έχουν ολοκληρωθεί.

Η πρώτη βαθμολογία σε κάθε ράλλυ του WRC δίνεται με βάση την γενική κατάταξη το βράδυ του Σαββάτου. Βαθμολογούνται οι 10 πρώτοι οδηγοί ως εξής:

1ος: 18 βαθμοί

2ος: 15 βαθμοί

3ος: 13 βαθμοί

4ος: 10 βαθμοί

5ος: 8 βαθμοί

6ος: 6 βαθμοί

7ος: 4 βαθμοί

8ος: 3 βαθμοί

9ος: 2 βαθμοί

10ος: 1 βαθμός

Σημείωση: Για να κατακτήσει ένα πλήρωμα αυτούς τους βαθμούς θα πρέπει να πάρει κατάταξη το απόγευμα της Κυριακής, στο τέλος του αγώνα. Αν π.χ. εγκαταλείψει την Κυριακή, τότε τους βαθμούς του θα πάρει το επόμενο πλήρωμα στην κατάταξη του Σαββάτου κ.ο.κ.

