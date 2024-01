Ο πρώτος μεγάλος 24ωρος αγώνας αντοχής του 2024 ξεκινάει και δεν πρέπει να χάσετε ούτε λεπτό από τη δράση. Πού θα τον παρακολουθήσετε.

Η νέα σεζόν της IMSA είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής των ΗΠΑ ξεκινά με τις θρυλικές 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Η πίστα της Φλόριντα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα 62 αγωνιστικά από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες που θα δώσουν φοβερές μάχες και θα προσφέρουν μοναδικό θέαμα.

Στην κορυφή του… παγόβουνου έχουμε την κατηγορία GTP στην οποία συμμετέχουν πρωτότυπα Hypercars, όπως στο WEC. Συνολικά 10 θα πάρουν μέρος, με κατασκευαστές όπως Cadillac, Porsche, Acura και BMW. Επιπλέον έχουμε την κατηγορία LMP2 στην οποία παίρνουν μέρος αποκλειστικά ιδιωτικές ομάδες.

Τέλος, υπάρχουν οι κατηγορίες GTD-Pro και GTD οι οποίες αποτελούνται αποκλειστικά από αγωνιστικά αυτοκίνητα προδιαγραφών GT3. Η διαφορά των δύο κατηγοριών είναι πως στην GTD-Pro, τα πληρώματα των αγωνιστικών αποτελούνται από πλήρως επαγγελματίες οδηγούς. Οι μάρκες που συμμετέχουν είναι οι: BMW, Ferrari, Corvette, Ford, Lamborghini, Porsche, Acura, McLaren και Aston Martin.

Η εκκίνηση για τις 24 Ώρες Ντεϊτόνα θα δοθεί στις 20:40 ώρα Ελλάδος. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε ζωντανή μετάδοση, εντελώς δωρεάν, πατώντας εδώ.

We’re heating up the track on a cold and windy morning in Daytona. #IMSA | #RoarBeforeThe24 #daytona #rolex24 #motorsport #autoracing pic.twitter.com/P8Ox0NEF6M