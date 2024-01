Formula E: Ο Τζέικ Ντένις πήρε εμφατική νίκη στον πρώτο αγώνα της Ντιρίγια

Η πρώτη από τις δύο κούρσες στη Σ. Αραβία ολοκληρώθηκε με νικητή τον οδηγό της Andetti Formula E.

Στο Diriyah E-Prix της Formula E που πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία, ο Τζέικ Ντένις της Andretti κατέκτησε μια εντυπωσιακή νίκη, τερματίζοντας πρώτος με διαφορά πάνω από 13 δευτερόλεπτα από τον Ζαν-Ερίκ Βερν της Penske DS. Ο Ντένις, που είναι ο περσινός πρωταθλητής της Formula E, πήρε την πρωτοπορία από τον poleman Βερν στη διάρκεια της πρώτης φάσης του αγώνα, αφού ενεργοποίησε δύο φορές τον Attack Mode.

BACK ON THE TOP STEP 🥇 Your reigning champ @JakeDennis19 WINS the #DiriyahEPrix ! ⚡️ pic.twitter.com/nUIWVgMePm

Ο Βερν κατάφερε να διατηρήσει τη δεύτερη θέση, αν και με δυσκολία, λόγω σημαντικής έλλειψης ενέργειας στους τελευταίους γύρους, ενώ ο Μιτς Έβανς της Jaguar, που προσπάθησε να τον προσπεράσει στον τελευταίο γύρο, τελικά έχασε τη θέση του στο βάθρο. Σημαντικά στοιχεία του αγώνα περιλαμβάνουν την αρχική πρωτοπορία του Βερν από την πρώτη θέση, την πίεση που άσκησε ο Σέρχιο Σέτε Καμάρα (ERT) από την τέταρτη θέση και τη μάχη για τις πρώτες θέσεις μεταξύ Βερν, Ντένις και Έβανς, με τον Ντένις να κερδίζει τελικά το προβάδισμα.

A BOLD BID from @mitchevans_ on @JeanEricVergne 😮



The attempted overtake cost the @JaguarRacing driver two positions in the final few turns of the #DiriyahEPrix pic.twitter.com/GYLiHhiwHR