Η Volkswagen παρουσιάζει νέο full hybrid σύστημα για Golf και T-Roc, με ηλεκτρική κίνηση χωρίς φόρτιση στην πρίζα και έμφαση σε αποδοτικότητα και καθημερινή χρήση.

Η Volkswagen προχωρά σε ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στον εξηλεκτρισμό της γκάμας της, παρουσιάζοντας ένα νέο πλήρες υβριδικό σύστημα κίνησης που θα τοποθετηθεί στα Volkswagen Golf και Volkswagen T‑Roc. Η νέα τεχνολογία έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ των mild hybrid και των plug-in hybrid εκδόσεων, προσφέροντας ηλεκτρική κίνηση χωρίς την ανάγκη φόρτισης από πρίζα.

Το νέο σύστημα Hybrid αναμένεται να λανσαριστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και στοχεύει ξεκάθαρα στην καθημερινή χρήση, δίνοντας τη δυνατότητα για συχνή αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε αστικές συνθήκες, χωρίς αλλαγή στις συνήθειες του οδηγού.

Τοποθέτηση στη γκάμα και στρατηγική

Η νέα υβριδική πρόταση εντάσσεται ανάμεσα στις εκδόσεις eTSI και στις plug-in hybrid eHybrid/GTE, συμπληρώνοντας παράλληλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας ID. Η λογική της Volkswagen είναι σαφής: διαφορετικές τεχνολογίες για διαφορετικά προφίλ χρήσης.

Στην πράξη, το νέο Hybrid προσφέρει μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με ένα mild hybrid, χωρίς όμως την ανάγκη υποδομής φόρτισης που απαιτούν τα plug-in. Έτσι, απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη, χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

Πώς λειτουργεί το νέο υβριδικό σύστημα

Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI evo2 και δύο ηλεκτροκινητήρες, σε συνδυασμό με μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,6 kWh.

Ο ένας ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει την κίνηση των εμπρός τροχών, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί ως γεννήτρια. Η ενέργεια ανακτάται κατά την επιβράδυνση ή παράγεται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, εξαλείφοντας την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Η μετάδοση βασίζεται σε σύστημα πολλαπλών τρόπων λειτουργίας, χωρίς συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ η σύνδεση του θερμικού κινητήρα γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη.

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα σε τρία βασικά σενάρια:

Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση: έως 50 χλμ/ώρα, ιδανική για αστική χρήση

Σειριακή λειτουργία: ο TSI λειτουργεί ως γεννήτρια για παραγωγή ενέργειας

Παράλληλη λειτουργία: κινητήρας και ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται σε υψηλότερες ταχύτητες

Το αποτέλεσμα είναι ομαλή μετάβαση μεταξύ των λειτουργιών, με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.

Προφίλ οδήγησης και εμπειρία χρήσης

Ο οδηγός θα έχει στη διάθεσή του τρία προφίλ: Eco, Comfort και Sport. Στο Eco περιορίζεται η ισχύς για μέγιστη οικονομία, ενώ στο Sport δίνεται έμφαση στην απόκριση και την άμεση παροχή ισχύος μέσω boost. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η χρήση παραμένει απλή: δεν απαιτείται φόρτιση, ενώ η διαχείριση της ενέργειας γίνεται πλήρως αυτόματα.

Με το νέο full hybrid σύστημα, η Volkswagen ενισχύει δύο από τα πιο δημοφιλή της μοντέλα, προσφέροντας μια λύση που ισορροπεί ανάμεσα στην αποδοτικότητα, την ευκολία και την τεχνολογία.