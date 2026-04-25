O Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στη Χερέθ παρά τη δραματική του πτώση του στην τελευταία στροφή.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Ισπανίας, του τέταρτου αγώνα του MotoGP στο 2026 αποδείχθηκε δραματικός και ανατρεπτικός. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της στα μισά του αγώνα διάρκειας 12 γύρων και έφερε τα πάνω-κάτω, με νικητή να αναδεικνύεται αναβάτης που είχε πτώση.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε μια ανέλπιστη νίκη στο σπριντ της Χερέθ. Ο Ισπανός είχε πτώση στην τελευταία στροφή τη στιγμή που ξεκίνησε η βροχή, αλλά κράτησε «ζωντανή» τη GP26 του, διέσχισε την πίστα για να μπει στα pits για ελαστικά βροχής. Έπειτα κατάφερε να περάσει τον Πέκο Μπανάια και έφτασε στους 12 βαθμούς που έδωσε η 1η θέση.

Ο Ιταλός teammate του τερμάτισε 2ος παίρνοντας το ρίσκο να μπει νωρίς στα pits δίνοντας στην Ducati το 1-2 στην κατάταξη. Τρίτος τερμάτισε ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, o οποίος ξεκίνησε από τη 18η θέση.

Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ

Στην εκκίνηση, ο Μ. Μάρκεθ έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα και έστριψε στην 1η θέση με τους Ζαρκό και Α. Μάρκεθ να τον ακολουθούν. Ο Μαρτίν είχε ανέβει στην 4η θέση, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι είχε πέσει στη 17η θέση.

Στο ξεκίνημα του 2ου γύρου, οι Μαρτίν και Α. Μάρκεθ ήταν δίπλα-δίπλα στα φρένα για τη στροφή 1, όμως ο αναβάτης της Aprilia αντιμετώπισε κάποιου είδους πρόβλημα και έπεσε πίσω. Εν τέλει ο πρωταθλητής του 2024 εγκατέλειψε.

Ο Α. Μάρκεθ δεν άργησε να περάσει τον Ζαρκό και έκανε το 1-2 για τα αδέρφια Μάρκεθ, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να κολλάει πίσω από τον Γάλλο. Την ίδια ώρα άρχισε να ψιχαλίζει στη Χερέθ, με τα δύο αδέρφια στην κορυφή να χωρίζονται για μόλις μισό δευτερόλεπτο.

Ο Ντι Τζιαναντόνιο προσπέρασε τον Ζαρκό, όμως η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Α. Μάρκεθ παράλληλα άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, ενώ ο Ρ. Φερνάντεθ είχε ανέβει στην 4η θέση για λογαριασμό της Trackhouse. Οι χρόνοι ανέβηκαν σημαντικά λόγω της ελαφριάς βροχόπτωσης, με τα αδέρφια Μάρκεθ να απειλούνται πλέον από τον Ντι Τζιαναντόνιο, ενώ κοντά ήταν και ο Ρ. Φερνάντεθ.

Στον 7ο γύρο ο Α. Μάρκεθ πέρασε στην κορυφή στη στροφή 9 και είχε την πρωτοπορία από τον Μαρκ. Η βροχή άρχισε να εντείνεται και ορισμένοι αναβάτες επέλεξαν να μην μπουν στα pits. Αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό με τον Μ. Μάρκεθ να έχει πτώση στην τελευταία στροφή, όμως για καλή του τύχη κατάφερε να μπει στα pits κόβοντας δρόμο από το γρασιδι.

Με 4 γύρους για το φινάλε πτώση είχε και ο Α. Μάρκεθ στη στροφή 7 και ο Ντι Τζιαναντόνιο πέρασε στην κορυφή. Στον ίδι γύρο έπεσε και ο Ακόστα. Στο τέλος του 8ου γύρου μπήκαν –σχεδον- όλοι για αλλαγή μοτοσικλέτας με ελαστικά βροχής.

Την πρωτοπορία θα έπαιρνε ο Μπίντερ, όμως είχε πτώση και αυτό έφερε στην κορυφή όσων είχαν τα βρόχινα ελαστικά τους Μπανάια και Μ. Μάρκεθ. Οι δυο τους πέρασαν αμέσως τον Αλντεγκέρ που είχε μείνει στην πίστα, με τον Μ. Μάρκεθ να προσπερνά αμέσως τον teammate του. Πτώση στον9ο γύρο είχε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι.

Με 2 γύρους για το φινάλε ο Μ. Μάρκεθ είχε την πρωτοπορία με τους Μπανάια και Μορμπιντέλι στις θέσεις 2 και 3.

Ο Μ. Μάρκεθ στον τελευταίο γύρο δεν απειλήθηκε από κανέναν και πήρε τη νίκη στο σπριντ της Χερέθ, με τον Μπανάια να ολοκληρώνει ένα ανέλπιστο 1-2 για την Ducati. Τρίτος τερμάτισε ο Μορμπιντέλι της VR46 έχοντας εκκινήσει 18ος.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι: Μπίντερ, Ντι Τζιαναντόνιο, Ρ. Φερνάντεθ, Κουαταραρό, Ζαρκό και Μαρίνι.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τον κυρίως αγώνα, ο οποίος θα έχει διάρκεια 25 γύρους.

