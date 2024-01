Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ ξεκινά κι ακολουθούν σημαντικά στοιχεία για την πρεμιέρα.

Αναμονή τέλος, τα υβριδικά θηρία της κατηγορίας Rally1 του WRC, παρέα με την πληθώρα αξιόμαχων συμμετοχών των υπόλοιπων κατηγοριών, θα ξεχυθούν στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Τα βουνά πάνω από το πριγκιπάτο αποτελούν παραδοσιακά το πεδίο μάχης της πρεμιέρας της σεζόν και το ίδιο συμβαίνει και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ του 2024.

First #WRC action of the year in shakedown for #RallyeMonteCarlo! 🔥#ToyotaGAZOORacing #GRYaris pic.twitter.com/oQ3U5QQgfX