Ο οδηγός της Hyundai Motorsport ήταν ταχύτερος όλων στο shakedown του Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Σε μερικές ώρες θα έχουμε την επίσημη έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ του 2024, με το θρυλικό Μόντε να αποτελεί και φέτος την πρώτη στάση στο ταξίδι ανά τον πλανήτη.

Και εκεί, στη διαδρομή Route de la Garde που βρίσκεται λίγο έξω από τη Γκαπ που αποτελεί ξανά το κέντρο του ράλλυ, είχαμε την πρώτη εμφάνιση των φετινών Rally1 αυτοκινήτων, στο shakedown.

Χιόνι και πάγος δεν υπήρχαν, η μήκους 3.28 χιλιομέτρων ασφάλτινη διαδρομή είχε μόνο λίγη λάσπη που ερχόταν πάνω στο οδόστρωμα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Εκεί λοιπόν, ο Όιτ Τάνακ έδειξε με το καλημέρα, από την… προπόνηση, πως φέτος θέλει να είναι η χρονιά του. Ο Εσθονός που επέστρεψε στη Hyundai Motorsport, σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 2:00.4, στο πρώτο από τα τρία περάσματά του!

«Είναι ακόμα συναρπαστικό να ξεκινώ μία σεζόν, με ένα νέο αυτοκίνητο. Αυτό το ράλλυ αποτελεί δύσκολη πρόκληση», είπε ο Τάνακ που συμπληρώνει 150 εμφανίσεις στο WRC.

