Ακολουθήστε όλη τη δράση από το Shakedown του θρυλικού Ράλλυ Μόντε Κάρλο, του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ για το 2024.

H μεγάλη στιγμή έφτασε. Ήρθε η ώρα που στα βουνά θα ηχήσουν τα ουρλιαχτά των Rally1 θηρίων του WRC. Πρώτη στάση, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο, είναι το Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Ο ιστορικός αγώνας ξεκινά και σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής σεζόν που αναμένεται άκρως συναρπαστική. Συνολικά 8 αγωνιστικά αυτοκίνητα θα πάρουν μέρος στην πρώτη κατηγορία, ωστόσο υπάρχει μια ηχηρή απουσία, αυτή του παγκόσμιου πρωταθλητή, Κάλε Ροβάνπερα.

