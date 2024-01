Η βρετανική ομάδα έκανε τα επίσημα αποκαλυπτήρια του χρωματισμού του Ford Puma Rally1 με το οποίο θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του WRC τη φετινή χρονιά.

Λίγες ημέρες απέμειναν για την έναρξη της φετινής σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Τα πληρώματα βάζουν πλώρη για το Μόντε Κάρλο, τον παραδοσιακό πρώτο σταθμό του θεσμού.

Η M-Sport κάνει τις τελικές προετοιμασίες για το ξεκίνημα της σεζόν του WRC και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Rally1 αγωνιστικού της αυτοκινήτου για το 2024. Το Ford Puma αποκαλύφθηκε επίσημα και έχει έναν αρκετά διαφορετικό χρωματισμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το λευκό κυριαρχεί στο αμάξωμα με διάφορες μπλε και γαλάζιες λεπτομέρειες να είναι εμφανείς μπροστά, στο πλάι και στο πίσω μέρος.



Βασικός χορηγός της ομάδας είναι για μία ακόμη χρονιά η Red Bull, η οποία φαίνεται πως είχε αρκετή επιρροή στο χρωματισμό του Puma.

Ο Αντριάν Φουρμό και ο Γκρεγκουάρ Μούνστερ θα είναι οι δύο οδηγοί της M-Sport Ford World Rally Team στην κατηγορία Rally1, για ολόκληρη την αγωνιστική σεζόν του 2024 στο WRC. Το δίδυμο αυτό αντιπροσωπεύει τη συνεχή δέσμευση της M-Sport στην εξέλιξη μελλοντικών ταλέντων και νικητών σε διάφορα πρωταθλήματα στους αγώνες ράλλυ.

Οι δύο οδηγοί που επιλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν την ομάδα το 2024 έχουν ήδη αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία με το Ford Puma Rally1.

To Ράλλυ Μόντε Κάρλο, ο εναρκτήριος αγώνας του WRC για το 2024 είναι προγραμματισμένος για τις 25-28 Ιανουαρίου.

