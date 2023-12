H Toyota Gazoo Racing αποκάλυψε τα αγωνιστικά χρώματα του υβριδικού αυτοκινήτου με το οποίο θα υπερασπιστεί τους τίτλους οδηγών και κατασκευαστών στο WRC.

Η σεζόν του 2023 στο WRC ολοκληρώθηκε ιδανικά για την Toyota Gazoo Racing WRT, καθώς κατέκτησε τόσο το πρωτάθλημα των οδηγών, όσο και των κατασκευαστών. Για το 2024 θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα, αν και ο δις πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα δεν θα ακολουθήσει πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η ιαπωνική ομάδα αποκάλυψε την εμφάνιση του GR Yaris Rally1, στην οποία κυριαρχεί το μαύρο ματ χρώμα, με λεπτομέρειες σε κόκκινο και λευκό. Οι υπόλοιποι οδηγοί της Toyota το 2024 θα είναι ο Έλφιν Έβανς, ο 8 φορές πρωταθλητής του WRC Σεμπαστιάν Οζιέ και ο Τακαμότο Κατσούτα.

