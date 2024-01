Η MG αποκάλυψε την όψη του νέου MG3 και προγραμματίζει την πρεμιέρα του στις 26 Φεβρουαρίου.

Η MG ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα εντελώς καινούργιο σχέδιο για το MG3, που θα διατίθεται στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας-Ειρηνικού. Η πολυαναμενόμενη τρίτη γενιά του μοντέλου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στις 26 Φεβρουαρίου, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης του 2024. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τα ευρωπαϊκά και αυστραλιανά τμήματα της MG μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με προκαταρκτικές εικόνες του οικονομικού supermini.

Το εμπρός μέρος διαθέτει μια αιχμηρό ρύγχος και επιθετικά φώτα και μια μεγάλη εισαγωγή αέρα στον προφυλακτήρα. Το προφίλ είναι πιο «γλυπτό» από πριν, με καμπυλωτές γραμμές που θυμίζουν το Seat Ibiza. Στο πίσω μέρος, υπάρχει ένα ζευγάρι οριζόντια τοποθετημένα πίσω φώτα.

Unveiling the new MG3: Dive into the details at the @gvamotorshowoff on February 26. 🚗✨ pic.twitter.com/Mkpo5ZnnUz