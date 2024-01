Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και οι ομάδες κάνουν ό,τι περνά από το «χέρι» τους ώστε να μας προετοιμάσουν καταλλήλως.

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση πλησιάζει. Απομένουν μόλις μερικές εβδομάδες μέχρι να σβήσουν τα κόκκινα φώτα και να έχουμε εκκίνηση στο Grand Prix Μπαχρέιν, το πρώτο στη φετινή σεζόν της Formula 1. Βέβαια αναμένεται να προηγηθούν πολλά ακόμη γεγονότα τα οποία θα μας κρατήσουν σε αγωνία ενόψει της νέας χρονιάς.

Θα προηγηθούν οι παρουσιάσεις των μονοθεσίων κι έπειτα οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν τις χειμερινές δοκιμές τους στην πίστα του Σακχίρ. Ήδη γνωρίζουμε τον χρωματισμό ενός μονοθεσίου, μιας και η McLaren παρουσίασε απρόσμενα το φετινό της livery και αποκάλυψε την ονομασία του.

Η Alpine θέλησε να αποσπάσει λίγη από την προσοχή των φίλων της F1 στα social media. Δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται το endplate της εμπρός αεροτομής το οποίο είναι βαμμένο σε χρώμα ροζ.

Blending in is the new standing out 😉 pic.twitter.com/sDImqnKzc5