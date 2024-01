Η βρετανική ομάδα έγινε η πρώτη που αποκάλυψε τον επίσημο χρωματισμό του μονοθεσίου με το οποίο θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Το μυστήριο λύθηκε. Η McLaren Racing μας προετοίμαζε για μία μεγάλη αποκάλυψη, όμως κανένας δεν περίμενε πως η ομάδα του Ουόκινγκ θα προβεί σε μία τέτοια κίνηση.

Η McLaren αποκάλυψε στα social media της το χρωματισμό τον οποίο θα έχει το μονοθέσιο της της φετινής χρονιάς στη Formula 1 . Επιπλέον, επισημοποίησε πως η διάδοχος της MCL60 του 2023 θα έχει την ονομασία MCL38.

Για το 2024 η βρετανική ομάδα διατηρεί ως βασικό χρωματισμό το πορτοκαλί παπάγια, ενώ ένα μεγάλο μέρος του αμαξώματος είναι σε «γυμνό» ανθρακόνημα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να εξοικονομηθεί βάρος.

Suiting up in papaya and black. 🧡🖤 #WhateverItTakes pic.twitter.com/i6EH90MwNM

Ο σχεδιασμός θυμίζει αρκετά αυτόν της περασμένης χρονιάς, ωστόσο έχει αρκετές διαφορές. Τα χρώματα αυτά συνάδουν με αυτά των αγωνιστικών αυτοκινήτων και μονοθεσίων με τα οποία συμμετέχει η McLaren σε άλλες μορφές αγώνων όπως το Indycar, η Formula E και η Extreme E.

Οδηγοί της βρετανικής ομάδας για τη νέα χρονιά θα είναι και πάλι οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Υπό την καθοδήγηση του Αντρέα Στέλα, η McLaren κατέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών την περασμένη σεζόν, έχοντας τον καλύτερο ρυθμό εξέλιξης από κάθε άλλη ομάδα στο grid.

2024 McLaren livery: LAUNCHED! 🚀



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I