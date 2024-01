H γαλλική ομάδα θα κάνει παράλληλη παρουσίαση του μονοθεσίου της Formula 1 και του Hypercar για το WEC και ανακοίνωσε ημερομηνία αποκαλυπτηρίων.

Δεν ήταν μόνο η Mercedes-AMG που μας επεφύλασσε έκπληξη για τη νέα εβδομάδα. Η Alpine Racing με τη σειρά της, ανακοίνωσε τη δική της ημερομηνία αποκάλυψης, τόσο για το νέο της μονοθέσιο στη Formula 1, όσο και για το Hypercar με το οποίο θα αγωνιστεί στο WEC.

H ανακοίνωσή της έγινε μέσω των social media της και όρισε τις αποκαλύψεις για τις 7 Φεβρουαρίου. Εκείνη την ημέρα παρεμπιπτόντως έχει γενέθλια ο οδηγός της στη Formula 1, Πιέρ Γκασλί.

Η γαλλική ομάδα επιθυμεί να γίνει πιο ανταγωνιστική στο 2024 και για το λόγο αυτό ξεκίνησε το σχεδιασμό του μονοθεσίου της από λευκή κόλλα χαρτί. Στο εργοστάσιο του Ένστον πιστεύουν πως με τη νέα τους σχεδιαστική φιλοσοφία να πετύχουν τους στόχους τους και να παλεύουν για καλύτερες θέσεις στην πίστα.

