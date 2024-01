Η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε την ημερομηνία αποκαλυπτηρίων της MCL38 με την οποία θα αγωνίζεται το 2024.

Η McLaren πραγματοποίησε ξαφνική επικοινωνιακή καταιγίδα, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα και τα νέα της χρώματα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024 και το όνομα του επερχόμενου μονοθεσίου της αλλά και την ημερομηνία που θα μας το συστήσει με κάθε επισημότητα!

2024 McLaren livery: LAUNCHED! 🚀



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I