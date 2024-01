Η πέμπτη ημέρα δράσης στην έρημο στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αγωνιστικής δοκιμασίας στον πλανήτη αποτέλεσε… σκακιέρα.

Μία ημέρα όπου η κατάταξη απαιτεί… μετάφραση ήταν η σημερινή στο πλαίσιο του 46ου Ράλλυ Ντακάρ. Κι αυτό διότι τα μόλις 118 χρονομετρημένα χιλιόμετρα της διαδρομής από την Αλ Χοφούφ προς την Σουμπαϊτά, δεν έκριναν πολλά.

On a shorter stage today heading into the Empty Quarter it was @quintanilla102 🏍 and @AlAttiyahN 🚗 who came out on top 🔝



Check out the extended highlights presented by @aramco from Stage 5 📺 via: https://t.co/iCmGHaPtyL #Dakar2024 pic.twitter.com/s5tFr4qfmM — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2024

Αντίθετα, με τη μαραθώνια διπλή ειδική διαδρομή που ακολουθεί, η κατάταξη της ΕΔ5 καθορίζει και τη σειρά εκκίνησης της επόμενης ημέρας.

Αυτοκίνητα

O νικητής των δύο προηγούμενων Ντακάρ, Νάσερ Αλ-Ατίγια, σημείωσε την παρθενική φετινή του πρωτιά. Ήταν συνολικά η 48η του Καταριανού σε αυτόν τον αγώνα και η πρώτη του με το ιδιωτικό Prodrive Hunter.

Πίσω του πλασαρίστηκαν τέσσερα (!) Toyota Hilux της Overdrive Racing, με τους Γκιρλέν Σισερί, Χουαν Κρουζ Γιακοπίνι, Γιαζίν Αλ Ραζί και Γκιγιόμ ντε Μεβιού.

Κάρλος Σάινθ και Στεφάν Πετερανσέλ με τα Audi RS Q e-tron έδειχναν να μην πιέζουν ενώ ο Σεμπαστιέν Λεμπ με το Hunter της BRX, δήλωσε πως έχασε επίτηδες (!) ένα waypoint για να πάρει ποινή 15 λεπτών και να έχει πιο ευνοϊκή σειρά εμφάνισης αύριο. Μεγάλο ρίσκο!

That's @CSainz_oficial absolutely flying over the sand on the last section of Stage 5 earlier today 🚗💨#Dakar2024 pic.twitter.com/pda2emViCs January 10, 2024

Ο Αλσατός είναι μόλις ένατος και 43 λεπτά πίσω από τον Αλ Ρατζί που εξακολουθεί να προηγείται, έχοντας τον Αλ Ατίγια στα 9 λεπτά και τον Σάινθ στα 11.

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, ο Φραντσίσκο Λόπεζ πήρε την πρώτη του φετινή ειδική, ο Όστιν Τζόουνς τον ακολούθησε αλλά στη γενική κατάταξη δεν άλλαξαν πολλά.

Υιός και μπαμπάς, Ερίκ και Μάρεκ Γκοκζάλ, είναι αυτοί που εξακολουθούν να είναι στο 1-2 σε συνολικό χρόνο, με το προβάδισμα του τέκνου να είναι στα σχεδόν 35 λεπτά!

SSV

Στα T4, ο Ζεράρ Φαρές Γκιουέλ ξεκίνησε την ημέρα με υγιές προβάδισμα 14+ λεπτών και είχε καλό ρυθμό, ώσπου 34 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό τούμπαρε, πλήγωσε το αγωνιστικό του και έχασε 4 ώρες!

If this is what the beginning of Dakar In Saudi looks like, we can’t wait to see what is still to come 🏜️😍#Dakar2024 #DakarinSaudi pic.twitter.com/MF4LNs5mDZ January 10, 2024

Τον ταχύτερο χρόνο έκανε ο Γάλλος Χαβιέ ντε Σουλτρέ αλλά στη γενική, ο νέος πρωτοπόρος είναι ο Ελβετός Ζερόμ ντε Σαντελέερ.

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων βαρών ήταν ο Μάρτιν Μάτσικ αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Ολλανδούς Μίτσελ Φαν Ντερ Μπρίνκ και Βικ Βερστάινεν.

🏁 Stage 5️⃣ - Trucks 🚚



Provisional top 3:

🥇 Martin Macik

🥈 Mitchel Van Den Brink

🥉 Vick Versteijnen



This is Macik's second win at this Dakar, following his triumph in stage 3.



See the full results and standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/VS84S2ike4 — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2024

Όσο για τον Ολλανδό που πρωταγωνιστεί έως τώρα, τον Γιάνους Φαν Κάστερεν, ήταν μόλις δέκατος, έχασε 23 λεπτά αλλά όχι τα ηνία στη γενική. Εξακολουθεί να είναι πρώτος και με «αέρα» 22 λεπτών, με τον Μάτσικ πλέον δεύτερο.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς είχαμε ξανά αλλαγή στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Ενώ στη σύντομη ειδική οι Πάμπλο Κουιντανίγια και Αντριέν φαν Μπεβερέν έκαναν το 1-2 για την Monster Energy Honda Team.

Ο teammate τους, Χοσέ Ιγνάσιο Κορνέχο Φλορίμο, ήταν 13ος κι έτσι στη γενική αυτός που είναι ξανά πρώτος, μπροστά από τον Χιλιανό, είναι ο αναβάτης από τη Μποτσουάνα, ο Ρος Μπραντς της Hero.

Όσο για τον μοναδικό Έλληνα που συμμετέχει στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ, τον Βασίλη Μπούδρο, είναι 61ος γενικής και έβδομος στην κλάση Original by Motul.

Quad

Στις γουρούνες ταχύτερος ήταν ο Βραζιλιάνος Μαρσέλο Μεδέιρος, πίσω του ο Αλεξάντρ Ζιρού ήταν ταχύτερος του Μανουέλ Αντουγιάρ αλλά ο Αργεντίνος διατήρησε την πρωτοπορία στη γενική.

Έχει άλλωστε μεγάλο προβάδισμα, της τάξης των 20+ λεπτών, επωφελούμενος και τη 15λεπτη ποινή που είχε πάρει νωρίτερα στο ράλλυ ο Ζιρού.

Η επόμενη ημέρα

Λέμε πως το Ράλλυ Ντακάρ είναι ένας μαραθώνιος αλλά φέτος, στην 46η του εκδοχή, έχει και… μαραθώνιο εντός του μαραθωνίου! Μία 48ωρη ειδική διαδρομή, με εκκίνηση και τερματισμό στη Σουμπαϊτά.

Πληρώματα και αναβάτες καλούνται να καλύψουν 572 χρονομετρημένα χιλιόμετρα (781 συνολικά), ενώ θα ακολουθήσει η ημέρα ανάπαυσης.

Lucas Moraes & Armand Monleon had some issues in the dunes today… 😬

Thanks Marcos Baumgart & Kleber Cingra for stopping by 🙏



📹 @KSAF_SAMF - @SAMF_GOV #Dakar2024 pic.twitter.com/YuH9lXmGWd — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2024

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool