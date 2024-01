Ο διάσημος πρώτην αρχισχεδιαστής της BMW εντάχθηκε στο δυναμικό του τμήματος αυτοκινήτων της κινεζικής εταιρείας.

Η Xiaomi φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ στα σοβαρά την είσοδό της στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ήδη το όνομά της συζητιέται πολύ, μετά την παρουσίαση του SU7, και ο θόρυβος δεν αναμένεται να σταματήσει.

Ο κινεζικός γίγαντας πρόσφατα ενέταξε στο δυναμικό του ένα πολύ γνωστό όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου. Μιλάμε φυσικά για τον Κρις Μπαγκλ, τον Βρετανό σχεδιαστή που έχει συνδέσει το όνομά του με τα μοντέλα της BMW τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Recently I met with Chris Bangle at Xiaomi Campus. He was blown away by #XiaomiSU7, and couldn't believe that we had built such an impressive car in such a short time. He's officially joined us as the design consultant. I'm excited to see his vision and expertise shaping the… pic.twitter.com/uBKIqhkJ71