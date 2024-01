O Γκιγιόμ Ντε Μεβιού με Toyota ήταν ο οδηγός που ξεχώρισε στην πρώτη επίσημη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ για το 2024, με αρκετούς πρωταγωνιστές να συναντούν εμπόδια με το... καλημέρα.

Ο δυσκολότερος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού ξεκίνησε, με την πρώτη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ για το 2024 να είναι πλέον παρελθόν. Το σημερινό ταξίδι των πληρωμάτων περιλάμβανε 414 χιλιόμετρα δράσης από την Αλ Ουλά στην Αλ Χενακιγιά.

Φυσικά δεν έλλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς είχαμε τις πρώτες «τούμπες» του φετινού μαραθωνίου.

Αυτοκίνητα

Στην κορυφή της κατάταξης μετά την πρώτη ημέρα ήταν ο Γκιγιόμ Ντε Μεβιού με το Toyota Hilux της Overdrive Racing. O Βέλγος με το αγωνιστικό αυτοκίνητο #221 είναι στην 1η θέση με συνολικό χρόνο 4 ώρες 35 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

Ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα πίσω του βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ της Audi Sport. Παρά την κακή θέση εκκίνησης, ο «El Matador» είχε μια καλή ημέρα, μακριά από προβλήματα. Τρίτος στη γενική κατάταξη είναι ο Ζινιέλ Ντε Βιγιέ της Toyota Gazoo Racing. O Νοτιοαφρικανός βρίσκεται 8 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα μακριά από τον Ντε Μεβιού.

🌋 Flying across the volcanic landscape on Stage 1 of #Dakar2024 pic.twitter.com/f6Md3vJ931 January 6, 2024

Στην 4η θέση της κατάταξης συναντάμε τον Βαϊντότας Σάλα με το MINI, o οποίος πέρασε τον πολύπειρο Ρομέν Ντουμά της Rebellion Racing. Απογοητευτική ήταν η πρώτη μέρα για τους Ματίας Έκστρομ, Σεμπαστιέν Λεμπ και Νασέρ Αλ Ατίγια.

Ο Σουηδός της Audi κυριαρχούσε στα πρώτα χρονομετρημένα σημεία της ημέρας, όμως κατρακύλησε στη 10η θέση γενικής στο τέλος της ημέρας. Για να βρούμε τον Γάλλο, θα πρέπει να κοιτάξουμε στη 19η θέση και 23 λεπτά μακριά από την κορυφή, ενώ ο Αλ Ατίγια είναι στην 21η θέση.

Here's @SebastienLoeb in action on Stage 1 🚗



The @BRaidXtreme driver finished 20th in the Stage after a puncture, +22'47" down on winner Guillaume De Mevius ⏱ #Dakar2024 pic.twitter.com/PEMGpjnIt7 January 6, 2024

Μοτοσικλέτες

Εξαιρετική ήταν η πρώτη μέρα για τον Ρος Μπραντς, ο οποίος με τη Hero Motorsports Team Rally βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και μάλιστα με μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Ο δεύτερος Ρίκι Μπράμπετς είναι 11 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πίσω του, ενώ ο τρίτος Μέισον Κλάιν υπολείπεται του Μπραντς κατά 11 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.

Τα απρόοπτα από την κατηγορία δεν έλειψαν. Ο Τόσα Σαρέινα της Honda είχε ατύχημα στο 82ο χιλιόμετρο της ειδικής και έσπασε τον καρπό του κατά την πτώση. Ως αποτέλεσμα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει από τον αγώνα.

Well, looks like someone's sure having fun out there 😃 @jacobargubright in full flow on Stage 1 🚀 #Dakar2024 pic.twitter.com/NSVgRZ7xKF January 6, 2024

Φορτηγά και Quad

Λόγω της καθυστέρησης από ατύχημα στην εκκίνηση, η ειδική διαδρομή για τα φορτηγά μειώθηκε στα 281 χιλιόμετρα. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον Γιάνους Φαν Κάστερεν και το πλήρωμά του στο Iveco της Boss Machinery να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο.

Ακολουθεί ο Γκερτ Χούζινκ της Jongbloed Dakar Team, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι στα 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Τρίτος είναι ο Γιάροσλαβ Βαλτρ της Tarta Buggyra ZM Racing, 11 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Στην κατηγορία των Quad, o Μαρσέλο Μεδέιρος έκανε το ιδανικό ξεκίνημα και προηγείται στην κατάταξη. Δεύτερος είναι ο Χουράι Βάργκα, 2 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πίσω από τον Βραζιλιάνο, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Μανουέλ Μαντουχάρ. Ο Αργεντίνος βέβαια είναι 8 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα όλων των κατηγοριών πατώντας εδώ.

To Ράλλυ Ντακάρ συνεχίζεται την Κυριακή, 7/1, με την με την δεύτερη ειδική διαδρομή, μήκους 470 χιλιομέτρων.

Φωτογραφίες: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool