Ένα παντρεμένο ζευγάρι έκανε τις πρώτες τούμπες στο Ράλλυ Ντακάρ (vid)

Δείτε το τρομακτικό onboard ενός ατυχήματος που ευτυχώς δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Με το αριστερό ξεκίνησε το Ράλλυ Ντακάρ 2024 για την Εμίλια Γκελαζνινκιένε και τον Αρούνας Γκελάζνινκας. Ενωμένοι με τα δεσμά του γάμου, έχουν δώσει όρκους να αντιμετωπίζουν μαζί τα δύσκολα και το κατάλαβαν με το «καλημέρα»!

Είναι η πρώτη συμμετοχή της οδηγού από τη Λιθουανία, που στο δεξί κάθισμα του Can-Am Maverick XRS Turbo έχει τον σύζυγό της και νικητή δύο φορές στην κατηγορία Original by Motul, που αφορά μοτοσικλέτες που δεν δέχονται βοήθεια κατά τη διάρκεια του αγώνα.

#Dakar2024: Emilija Gelažninkienė will be the 184th FIA car and the second-to-last SSV to start Stage 1. Starting way back after she was clipped by another car and rolled during the Prologue yesterday. pic.twitter.com/TRMZLWR7fM