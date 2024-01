Ήρθε η ώρα για τη νέα Skoda Octavia (vid)

Η γκάμα της Skoda ανανεώνεται διαρκώς και σειρά παίρνει το best seller μοντέλο της μάρκας.

Σε περίοδο προϊοντικής ανανέωσης βρίσκεται η Skoda, στρατηγική που αναμένεται να αυξήσει τις πωλήσεις της στην Ευρώπη αλλά και τις υπόλοιπες αγορές.

Μετά λοιπόν τις νέες γενιές των δύο μοντέλων που βρίσκονται στην κορυφή της γκάμας της, δηλαδή των νέων Kodiaq και Superb, η τσέχικη μάρκα του Ομίλου Volkswagen είναι έτοιμη να παρουσιάσει την ανανεωμένη Octavia. Πρόκειται για το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Skoda, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και στην Ελλάδα, χάρη στην αξιοπιστία του, τους χώρους και τον πλούσιο εξοπλισμό.

Η Skoda ανέβασε στα social media ένα σύντομο teaser βίντεο, στο οποίο διακρίνονται τα νέα εμπρός φωτιστικά σώματα. Η πλήρης αποκάλυψη θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου. Stay tuned!

Here's a little sneak peek at what 2024 has in store for us! 😍 The updated #SkodaOctavia will be unveiled in February. Stay tuned! pic.twitter.com/QhU0erIl7Q