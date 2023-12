Δεν «μάσησε» τα λόγια του ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και επιτέθηκε στη Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού για το στραπάτσο με την έρευνα κατά του ζεύγους Βολφ.

Τεράστια αναταραχή προκλήθηκε στις τάξεις της Formula 1 τις προηγούμενες ημέρες. Παρότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ή στα social media της, η FIA ξεκίνησε έρευνα για τους Τότο και Σούζι Βολφ σχετικά με πιθανή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών της FOM.

Αυτό έγινε γνωστό μέσω δημοσιεύματος σε ξένο μέσο, κάτι που έκανε την κατάσταση αρκετά ύποπτη. Η απάντηση των ομάδων ήταν άμεση και συντονισμένη, καθώς αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Όλα αυτά έγιναν λίγες ώρες πριν το ετήσιο γκαλά της FIA, στο οποίο βραβεύτηκαν οι αστέρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Λιούις Χάμιλτον δεν έχασε ευκαιρία και «έριξε» τα βέλη του προς την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο 38χρονος είπε: «Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα. Είναι μία αρκετά απογοητευτική εβδομάδα ειλικρινά. Είδα το κυβερνών σώμα του σπορ μας να αμφιβάλλει για την αξιοπρέπεια της Σούζι Βολφ, μια από τις πιο τρομερές ηγέτιδες που είχαμε ποτέ στο σπορ μας, δίχως αποδεικτικά στοιχεία. Στο τέλος είπαν μια απλή συγγνώμη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο».

