Η Scuderia σχεδιάζει μία ξεχωριστή έκπληξη για τους tifosi στο GP Ιταλίας της Formula 1, τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη μιας ιστορικής συνεργασίας.

Η Scuderia Ferrari ετοιμάζει μια ιδιαίτερη έκπληξη για το επερχόμενο Grand Prix Ιταλίας. Η ιταλική ομάδα θα συνεχίσει την παράδοση να αγωνίζεται στη θρυλική Μόντσα έχοντας ειδικό χρωματισμό στο μονοθέσιό της και για φέτος φαίνεται πως επέλεξε έναν με συμβολικό χαρακτήρα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την πρώτη σεζόν του Μίκαελ Σουμάχερ στο Μαρανέλο, οι δύο SF-26 των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ αναμένεται να ντυθούν στα χρώματα της F310 του 1996. 1996. Προς το παρόν, πάντως, η ιταλική ομάδα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τα σχέδιά της, όμως έχει φροντίσει να μας προϊδεάσει για τα σχέδιά της.

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Η SF-26 στα χρώματα του 1996

Πέρα από αναρτήσεις της Ferrari στα social media, το AutoRacer αναφέρει πως η Ferrari σκοπεύει να επαναφέρει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισης της F310.

Ο νέος χρωματισμός αναμένεται να συνδυάζει το κόκκινο με μαύρες λεπτομέρειες και χρυσαφί ζάντες. Δεν θα πρόκειται για πιστό αντίγραφο του μονοθεσίου του 1996, αλλά για μία σύγχρονη εκδοχή του, προσαρμοσμένη στη σχεδίαση της SF-26 και στις εμπορικές απαιτήσεις της σημερινής Formula 1.

Η Ferrari φέρεται να προετοιμάζει και άλλες πρωτοβουλίες αφιερωμένες στον Σουμάχερ για το ιταλικό αγωνιστικό τριήμερο, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Η χρονιά που άλλαξε τη Ferrari

Ο Μίκαελ Σουμάχερ μετακόμισε στη Ferrari το 1996, έχοντας κατακτήσει τα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα με την Benetton. Η άφιξή του αποτέλεσε την αφετηρία ενός αγωνιστικού προγράμματος που σταδιακά μετέτρεψε τη Scuderia στην κυρίαρχη δύναμη της Formula 1. Η F310 δεν ήταν το ταχύτερο ούτε το πιο αξιόπιστο μονοθέσιο εκείνης της σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, ο Σουμάχερ κατέκτησε τρεις νίκες και ισάριθμες pole positions, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα στην 3η θέση.

Η πρώτη του νίκη με τη Ferrari ήρθε υπό βροχή στο Grand Prix Ισπανίας. Ακολούθησε η επικράτηση στο Βέλγιο και στη συνέχεια η ιδιαίτερα συμβολική νίκη στη Μόντσα, στην πρώτη του εμφάνιση ως οδηγός της Scuderia μπροστά στους tifosi.

Η επιτυχία στο ιταλικό Grand Prix εδραίωσε τη σχέση του με τους οπαδούς της Ferrari και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της πρώτης του σεζόν στο Μαρανέλο.

Η συνεργασία δεν οδήγησε αμέσως στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, έθεσε όμως τις βάσεις για τη χρυσή εποχή που ακολούθησε. Από το 2000 έως το 2004, ο Σουμάχερ κατέκτησε πέντε διαδοχικούς τίτλους οδηγών, ενώ η Ferrari πανηγύρισε έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών από το 1999 έως το 2004.

Τριάντα χρόνια μετά την έναρξη εκείνης της εποχής, η Μόντσα αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την επετειακή εμφάνιση. Μέχρι την επίσημη παρουσίαση από τη Ferrari, πάντως, οι λεπτομέρειες του ειδικού χρωματισμού παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

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