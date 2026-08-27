Η Aston Martin επέστρεψε στους βαθμούς στο GP Ολλανδίας, όμως ο νέος κινητήρας της Honda άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Η ένατη θέση του Φερνάντο Αλόνσο στο Grand Prix Ολλανδίας έδωσε στην Aston Martin δύο πολύτιμους βαθμούς και επιβεβαίωσε πως η ομάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με την εξέλιξη του μονοθεσίου της. Πίσω από το αποτέλεσμα, ωστόσο, κρύβεται μία λιγότερο ενθαρρυντική διαπίστωση: ο αναβαθμισμένος κινητήρας της Honda δεν έφερε, τουλάχιστον στην πρώτη του εμφάνιση, την πρόοδο που περίμεναν οι οδηγοί.

Η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε στο Ζάντβορτ τη δεύτερη προδιαγραφή της μονάδας ισχύος της, με αλλαγές στον προθάλαμο καύσης, στο σχήμα των εμβόλων, ενώ είχε και νέα λιπαντικά. Στόχος ήταν η ταχύτερη καύση, η μείωση των εσωτερικών τριβών και, τελικά, περισσότερη ισχύς.

Στην πράξη, όμως, η νέα προδιαγραφή επανέφερε προβλήματα που είχαν αντιμετωπιστεί με την προηγούμενη. Ασταθές φρενάρισμα από τον κινητήρα, δυσκολίες στα κατεβάσματα και διαφορετική συμπεριφορά από στροφή σε στροφή περιόρισαν την αυτοπεποίθηση των οδηγών.

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Ο Αλόνσο μιλά για πισωγύρισμα

Μετά τον αγώνα στο Ζάντβορτ, ο Φερνάντο Αλόνσο ξεχώρισε με σαφήνεια την πρόοδο της Aston Martin στο πλαίσιο από τα προβλήματα που εξακολουθούν να συνοδεύουν τη μονάδα ισχύος της Honda.

«Κάναμε άλλο ένα βήμα μπροστά, ειδικά στο πλαίσιο. Φέραμε τέσσερα ή πέντε εξαρτήματα εδώ και κατανοήσαμε καλύτερα το πακέτο της Βουδαπέστης. Πλέον βελτιστοποιούμε το πλαίσιο και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητές του», είπε αρχικά.

Για τον κινητήρα, όμως, η εικόνα ήταν διαφορετική σύμφωνα με τον Ισπανό: «Με τον κινητήρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο κινητήρας δεν έφερε αυτό το Σαββατοκύριακο το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα αν έχουμε περισσότερη ισχύ ή όχι. Από τη θέση του οδηγού είναι δύσκολο να το κρίνεις, όταν αλλάζεις πίστα και έχει περάσει ένας μήνας από τον προηγούμενο αγώνα».

Όπως ανέφερε ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην οδηγική συμπεριφορά, κάτι το οποίο δεν είναι ασυνήθιστο σε μία τέτοια αλλαγή: «Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Αντιμετωπίζουμε ξανά προβλήματα στα κατεβάσματα και στο φρενάρισμα από τον κινητήρα, από στροφή σε στροφή».

Ο Στρολ έμεινε απογοητευμένος

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση του Λανς Στρολ, ο οποίος είχε εκφράσει τους προβληματισμούς του μετά τις κατατακτήριες του Σαββάτου. Ερωτηθείς αν αισθάνθηκε τη διαφορά από τη νέα προδιαγραφή, ο Καναδός δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση.

«Ίσως βελτιωθήκμε λίγο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό. Στο πλαίσιο πιστεύω πως βρισκόμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Κάναμε μεγάλο βήμα στη Βουδαπέστη. Η οδηγική συμπεριφορά και η ισχύς είναι οι επόμενοι τομείς στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε».

Η περιγραφή του για τη συμπεριφορά του κινητήρα ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστική.

«Δεν είναι καλή. Είναι σαν λοταρία. Δεν έχουμε σταθερό φρενάρισμα από τον κινητήρα στην είσοδο των στροφών και υπάρχουν πολλά κατεβάσματα ταχυτήτων που δεν γίνονται. Υπάρχουν πολλά προβλήματα», είπε ο Καναδός.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.