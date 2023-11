Το παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής ανακοίνωσε την εντυπωσιακή λίστα συμμετοχών στις δύο κατηγορίες του για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Με 37 εντυπωσιακές συμμετοχές θα ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν του WEC το 2024. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής θα διαθέτει δύο κατηγορίες την επόμενη χρονιά, την Hypercar και την LMGT3 και το ενδιαφέρον θα είναι πιο έντονο από ποτέ. Όλες οι συμμετοχές θα συμμετέχουν αυτόματα στις 24 Ώρες Λε Μαν, που είναι ο τέταρτος από τους οκτώ αγώνες του πρωταθλήματος της επόμενης χρονιάς.

Η κατηγορία Hypercar σχεδόν διπλασιάζεται σε συμμετοχές με την έλευση των νέων κατασκευαστών, παρά τις αποχωρήσεις των Glickenhaus και Vanwall. Συνολικά 19 αγωνιστικά πρωτότυπα από 9 διαφορετικούς κατασκευαστές θα πάρουν μέρος σε όλους τους αγώνες της χρονιάς.

Η Porsche θα έχει τα περισσότερα Hypercar με 5 στο σύνολο. Η εργοστασιακή Penske Motorsport θα πάρει μέρος με δύο 963, η Team Jota θα έχει επίσης δύο πρωτότυπα ενώ με ένα θα συνεχίσει η Proton Competition. H Ferrari θα έχει τρεις 499P στο πρωτάθλημα αντί για δύο που είχε φέτος, με την AF Corse να βρίσκεται στη λίστα συμμετοχών.

Με δύο Le Mans Hypercar θα αγωνιστούν οι: Toyota Gazoo Racing, Peugeot, BMW και Alpine, με τις δύο τελευταίες να κάνουν ντεμπούτο στην κατηγορία. Με ένα αγωνιστικό θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα οι: Cadillac Racing, Lamborghini και Isotta Fraschini.

Στην GT3 κατηγορία θα έχουμε 18 συμμετοχές από 9 διαφορετικούς κατασκευαστές. Αυτοί θα είναι οι: Ferrari, BMW, Lamborghini, Aston Martin, Lexus, Corvette, Ford, McLaren και Porsche. Όλοι οι κατασκευαστές θα έχουν από δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Στην κατηγορία ξεχωρίζει η παρουσία του Βαλεντίνο Ρόσι με τη #46 M4 GT3. Επιπλέον το γυναικείο πλήρωμα των Iron Dames μετά τη νίκη του στο φινάλε της φετινής χρονιάς, επιστρέφει για να διεκδικήσει τον τίτλο, αυτή τη φορά με αγωνιστικό της Lamborghini.

Το πρωτάθλημα του WEC για το 2024 ξεκινάει στις 2 Μαρτίου με τον αγώνα διάρκειας 10 ωρών στο Κατάρ.

Onboard view of our rather eventful 2023 Bahrain race start 👀#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/2TAzivDBQh