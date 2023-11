Το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, σημείωσε μια τεράστια επιτυχία που αποτελεί πηγή έμπνευσης για κάθε νεαρή γυναίκα οδηγό αγώνων.

O τελευταίος αγώνας του WEC για το 2023 μας χάρισε μια ιστορική στιγμή. Μπορεί η Toyota Gazoo Racing να κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών και τη νίκη στην κατηγορία Hypercar στις 8 Ώρες του Μπαχρέιν, όμως τα βλέμματα «έκλεψε» μια άλλη ομάδα.

Πρόκειται για τις Iron Dames, την αμιγώς γυναικεία ομάδα που πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή της στο πρωτάθλημα. Οι Σάρα Μπόβι, Μισέλ Γκατάν και Ραχέλ Φρέι, κέρδισαν τον παρθενικό τους αγώνα στο WEC με την 1η θέση της κατηγορίας LMGTE στην πίστα του Σακχίρ και σημείωσαν ένα αποτέλεσμα που θα μείνει στην ιστορία. Για να πάρουν αυτό το αποτέλεσμα έπρεπε να παλέψουν σκληρά, καθώς η διαφορά τους από τη δεύτερη θέση ήταν μόλις 5,5 δευτερόλεπτα.

Έγιναν το πρώτο αμιγώς γυναικείο πλήρωμα που κέρδισε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Επίσης κατέκτησε τη νίκη στον τελευταίο αγώνα της κατηγορία LMGTE, η οποία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του WEC από τον πρώτο αγώνα της σύγχρονης ιστορίας του.

Με αυτή τη νίκη, οι Iron Dames τερμάτισαν στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών της κατηγορίας GTE για το 2023, ανάμεσα σε πολύ αξιόλογες και δυνατές ομάδες. Έτσι απέδειξαν πως τα στερεότυπα που αφορούν γυναίκες οδηγούς μπορούν να καταρριφθούν σε κορυφαίο επίπεδο. Πέρα από τη νίκη στο Μπαχρέιν, οι Iron Dames κατέκτησαν τρεις pole position φέτος.

The Iron Dames will go down in WEC history 🙌



The 8 Hours of Bahrain saw them get their maiden win, as the first all-female team, in the last ever LMGTE Am race ✨#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/2hg3P8fzrz