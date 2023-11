Το τηλεοπτικό δίδυμο της Formula 1 θα αναλύσει όλα τα θεατά και τα… αθέατα του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.

Το εικοστό-δεύτερο και τελευταίο Grand Prix του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, αυτό του Άμπου Ντάμπι, πέρασε στην ιστορία. Η εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή στη Γιας Μαρίνα, αποτέλεσε ένα συναρπαστικό πεδίο μάχης!

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να κατέκτησε άλλη μία νίκη, την 19η στη σεζόν (!), όμως ξανά είδαμε έναν αγώνα με καταιγιστικό ρυθμό, προσπεράσματα και μάχες που μας κράτησαν καθηλωμένους στις οθόνες.

A stunning achievement 🤩 @Max33Verstappen wins his 19th race of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/nNchlK2oLB

Όλα όσα έγιναν στα Εμιράτα, θα αναλυθούν ενδελεχώς στο TikTok F1 LIVE που φέτος πραγματοποιείται σε συνεργασία Gazzetta και Red Bull και αποτελεί σταθερό ραντεβού με τους φίλους του σπορ μετά από κάθε Grand Prix.

Πάνος Σεϊτανίδης και Τάκης Πουρναράκης θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του κοινού και θα σχολιάσουν όλα όσα είδαμε και κυρίως, όσα δεν είδαμε στο κύκνειο άσμα της σεζόν!

Το LIVE ξεκινά στις 21.00 και μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ!

In a class of his own #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/G0r3cE2kGn