Μία απίστευτη ιστορία καθολικής υπεροχής και επικράτησης επί των αντιπάλων ολοκληρώθηκε στο GP Άμπου Ντάμπι. Στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε τη 19η φετινή νίκη του μέσα στο μονοθέσιο της Red Bull Racing, κάτι που φυσικά αποτελεί ρεκόρ. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Σέρχιο Πέρεζ αλλά λόγω ποινής έπεσε στην 4η και στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ως 2ος και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ως 3ος.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους για την εκκίνηση για τελευταία φορά φέτος στο σούρουπο του Αμπου Ντάμπι, με τον ήλιο να δύει και τους προβολείς να ανάβουν στην πίστα της Γιας Μαρίνα. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Λεκλέρ και να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή. Ο Λεκλέρ δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να επιτίθεται αλλά ο Φερστάπεν με πολύ επιθετικό τρόπο κράτησε την πρωτοπορία.

LAP 1/58



Leclerc has a look down the inside at Turn 6 but Verstappen hangs onto the lead #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RAS4ognoQi — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

Πιο πίσω, οι δύο McLaren ακολουθούσαν σε παράταξη, με τον Πιάστρι μπροστά από τον Νόρις, με τον Ράσελ θα έχει πέσει στην 5η θέση. Ο Τσουνόντα κράτησε την 6η θέση, όπως και ο Αλόνσο την 7η, και ακολουθούσαν οι Γκασλί, Χάμιλτον και Πέρεζ. Ο Πέρεζ μάλιστα πέρασε τον Χάμιλτον για να ανέβει στην 9η θέση.

Αγώνας αναμονής

Ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση και με καθαρή πίστα μπροστά του έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλους και γρήγορα βγήκε εκτός της ακτίνας DRS του Λεκλέρ. Ο οδηγός της Ferrari όμως είχε άλλα προβλήματα, καθώς ο Λάντο Νόρις, που στο μεταξύ είχε περάσει τον Πιάστρι, τον πίεζε ασφυκτικά.

Ο Νόρις δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τον Λεκλέρ και έτσι παρέμεινε πίσω του. Άλλωστε, ούτε ο Φερστάπεν απομακρυνόταν ιδιαίτερα από τη Ferrari, με τη διαφορά τους να μένει σταθερά κάτω από 2 δευτερόλεπτα.

Πολύ πιο επιθετικός ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να περάσει τον Όσκαρ Πιάστρι, όμως ο νεαρός Αυστραλός αμυνόταν σταθερά και σθεναρά. Έτσι, πίσω από τον Ράσελ είχε σχηματιστεί ένα «τρενάκι», με τον οδηγό της Mercedes ως «μηχανοδηγό» και τους Τσουνόντα, Αλόνσο, Γκασλί, Πέρεζ και Χάμιλτον ως «βαγόνια». Τελικά, όμως, ο Ράσελ κατάφερε να περάσει λίγους γύρους αργότερα και να πάρει την 4η θέση.

Ο επίμονος Σαρλ

Όλοι περίμεναν ότι ο Φερστάπεν θα χανόταν σιγά-σιγά στον ορίζοντα αλλά ο Σαρλ Λεκλέρ είχε άλλη γνώμη και δεν τον άφηνε να απομακρυνθεί και παρέμενε πίσω του σε απόσταση 1,5 δευτερολέπτου. Δεν απειλούσε ανοιχτά με προσπέραση αλλά δεν άφηνε τον Ολλανδό να ηρεμήσει και επιπλέον έκανε πιο περίπλοκες τις στρατηγικές επιλογές.

Όταν ξεκίνησε ο χορός των pit stop, με τον Αλόνσο να μπαίνει πρώτος για αλλαγή ελαστικών, οι δύο πρώτοι είχαν τη δική τους μάχη αλλά πιο πίσω είχαμε μια σημαντική αλλαγή. Οι Νόρις και Ράσελ μπήκαν στον ίδιο γύρο αλλά το pit stop της Mercedes ήταν καλύτερο από εκείνο της McLaren και έτσι ο Ράσελ επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον συμπατριώτη του.

LAP 36/58



Leclerc follows Russell into the pits and crucially comes back out in P6 ahead of the Mercedes #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/kcfBn1hPFr November 26, 2023

Ο Φερστάπεν μπήκε για αλλαγή ελαστικών ένα πριν από τον Λεκλέρ και έτσι είχε το πλεονέκτημα και παρέμεινε μπροστά του, όταν επέστρεψαν στην πίστα. Οι αλλαγές αυτές έφεραν για λίγους γύρους στην πρωτοπορία του αγώνα τον Γιούκι Τσουνόντα, στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Φραντς Τοστ, του επί χρόνια επικεφαλής της AlphaTauri, στη Formula 1. Πίσω από τον Ιάπωνα βρίσκονταν οι Στρολ και Σάινθ, που είχαν ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά και θα έκαναν pit stop αρκετά αργότερα.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Μετά το pit stop ο Φερστάπεν κινήθηκε σαφώς ταχύτερα από τον Λεκλέρ και έτσι μέσα σε λίγους γύρους ανέβασε τη διαφορά τους πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Ο Λεκλέρ από την άλλη δεν είχε πάψει να έχει το νου του στον Ράσελ που ήταν πίσω του, ενώ οι McLaren είχαν πέσει λίγο πιο πίσω. Ο Αλόνσο έκανε καλό αγώνα στην 6η θέση, μπροστά από τους Πέρεζ, Ρικάρντο, Χάμιλτον και Οκόν.

Ο Πέρεζ ωστόσο όταν έφτασε πίσω από τον Αλόνσο δεν είχε πρόβλημα να περάσει τον Ισπανό για να πάρει την 6η θέση. Ο Μεξικανός ήταν πολύ γρήγορος σε εκείνο το σημείο του αγώνα και περνώντας τον Πιάστρι ανέβηκε στην 5η θέση. Ο Νόρις ωστόσο είχε ξεφύγει αρκετά και βρισκόταν 4 δευτερόλεπτα μπροστά του.

Και πάλι ο αγώνας μπήκε σε φάση αναμονής, μέχρι τουλάχιστον το 2ο pit stop, με τις διαφορές να σταθεροποιούνται σχετικά. Μόνο ο Φερστάπεν συνέχιζε να αυξάνει τη διαφορά του από τον Λεκλέρ, η οποία είχε ξεπεράσει πλέον τα 8 δευτερόλεπτα.

Δεύτερο pit stop

Ο Λάντο Νόρις έκανε πρώτος την κίνηση και μπήκε για pit stop πριν από τους αντιπάλους του, με προφανή στόχο το undercut στον Ράσελ. Η Mercedes αντέδρασε άμεσα και φώναξε τον Ράσελ για αλλαγή ελαστικών στον επόμενο γύρο. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε και τη Ferrari να φωνάξει τον Λεκλέρ, για να τον προστατέψει από πιθανό udercut, κάτι που έγινε επιτυχώς.

Τα pit stop έφεραν κοντά στην πίστα τους παλιούς γνώριμους Αλόνσο και Χάμιλτον. Η ταχύτητα της Mercedes όμως ήταν σαφώς ανώτερη και ο Βρετανός πέρασε με ευκολία τον Ισπανό, ο οποίος ήταν σε γύρο εξόδου από τα pit και δεν είχε θερμοκρασία στα ελαστικά του.

LAP 47/58



Battle for P4 💥 Contact between Perez and Norris forces the McLaren wide at Turn 6 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/iIlSGVguLD — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

Μετά και τη δεύτερη ελαστικών, ο Φερστάπεν απλώς διατήρησε την άνετη πρωτοπορία του από τον Λεκλέρ, ενώ ακολουθούσε σταθερά ο Ράσελ. Ο οδηγός όμως που ήταν πολύ γρήγορος και κέρδισε πολλές θέσεις ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος πέρασε διαδοχικά τον Πιάστρι και τον Νόρις για να ανέβει στην 4η θέση. Πολύ καλό αγώνα έκανε ο Τσουνόντα στην 7η θέση και οι Αλόνσο, Χάμιλτον και Σάινθ έκλειναν την 10άδα. Ο Πέρεζ ωστόσο ήταν πολύ επιθετικός στη μάχη του με τον Ράσελ και πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων.

(Άλλη) Μία εύκολη νίκη

Όσα συνέβαιναν πιο πίσω ελάχιστα απασχολούσαν τον Φερστάπεν, ο οποίος έκανε περίπατο στο Αμπου Ντάμπι και είδε πρώτος την καρό σημαία. Ο Λεκλέρ ολοκλήρωσε τη σεζόν με άλλο ένα βάθρο, τερματίζοντας στη 3η θέση αφού ο Πέρεζ που τερμάτισε 2ος είχε ποιινή 5 δευτερολέπτων. Ο Ράσελ πήρε την 3η θέση, λόγω της προαναφερθείσας ποινής και ο Πέρεζ τελικά ήταν 4ος. Ακολούθησαν οι Νόρις, Πιάστρι, Αλόνσ, Τσουνόντα, Χάμιλτον και Στρολ.

LAP 54/58



Perez noses his way past Russell and moves up to third



The Mexican has four laps to build a five-second gap if he wants to hang on to a podium position 😮#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/diJLdl3pKO — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

Στο τέλος ο Λεκλέρ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ποινή του Πέρεζ και τον άφησε να περάσει για να βρεθεί ο Μεξικανός μπροστά από τον Ράσελ όταν θα εφαρμοζόταν η ποινή. Ο λόγος ήταν ότι έτσι η Ferrari θα εξασφάλιζε τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, αλλά η έξυπνη αυτή ιδέα τελικά δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η φετινή χρονιά της Formula 1 ολοκληρώθηκε στο Αμπου Ντάμπι. Η σεζόν του 2024 θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου με τον αγώνα στο Μπαχρέιν.

