Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο έλαβε ποινή 3 δευτερολέπτων μετά τον αγώνα και χάνει τη 2η θέση, κερδισμένοι οι Ζαρκό και Μπίντερ

Ο Πέκο Μπανάια τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα στη Βαλένθια, το τελευταίο φετινό grand prix του MotoGP, νικώντας στον αγώνα και κατακτώντας το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του. Στο βάθρο των νικητών τον πλαισίωσαν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, που τερμάτισε στη 2η θέση, και ο Ζοάν Ζαρκό που ήταν τρίτος.

Λίγη ώρα μετά τον τερματισμό, όμως, οι αγωνοδίκες του GP Βαλένθιας έδωσαν ποινή 3 δευτερολέπτων στον Ντι Τζιαναντόνιο για παράβαση των κανονισμών σχετικά με την ελάχιστη πίεση των ελαστικών. Ο Ιταλός αναβάτης της Gresini Ducati είχε ήδη λάβει επίσημη προειδοποίηση στο Σπριντ του Σαββάτου και στον αγώνα της Κυριακής διαπιστώθηκε ότι η πίεση των ελαστικών ήταν κάτω από το όριο σε πάνω από το 50% των γύρων.

🚨 @fabiodiggia49 drops to 4th 😱



The Italian loses his #ValenciaGP 🏁 podium due to a tyre pressure infringement ⚠️#MotoGP pic.twitter.com/DLazK6Ul9n