Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν απογοητευμένος που η ομάδα του δεν πέτυχε το στόχο της, παρά την υπερπροσπάθεια στο Άμπου Ντάμπι.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 τελείωσε με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη. Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στη 2η θέση στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, έπειτα από μία δυναμική εμφάνιση. Ο Μονεγάσκος προσπάθησε με κάθε τρόπο να διασφαλίσει πως η Ferrari θα είναι μπροστά από την Mercedes στους κατασκευαστές. Στον τελευταίο γύρο άφησε τον Σέρχιο Πέρεζ να περάσει, ώστε ο Μεξικανός να τερματίσει μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ στην τελική κατάταξη. Εν τέλει αυτό δεν έγινε (λόγω της ποινής 5 δλ. του Μεξικανού) κι έτσι η Ferrari τερμάτισε πίσω από τη γερμανική ομάδα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ ρώτησε τον Λεκλέρ για τους τελευταίους γύρους και τη στρατηγική του για να βοηθήσει τον Πέρεζ. Ο 26χρονος απάντησε: «Αποφασίσαμε την τακτική με τον Πέρεζ στους τελευταίους γύρους. Ξέραμε πως ο Πέρεζ είχε 5 δευτερόλεπτα ποινής, οπότε θέλαμε να τον βοηθήσουμε να τερματίσει στην 3η θέση μπροστά από τον Τζορτζ (Ράσελ) δίνοντάς του το DRS. Δεν ήταν όμως αρκετό. Από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό ή καλύτερα όλο το τριήμερο. Δεν ήταν δεδομένο πως θα ήμασταν το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο. Κάναμε τα πάντα σωστά, στρατηγική, κατατακτήριες δοκιμές. Είναι κρίμα που τερματίσαμε στην 3η θέση στους κατασκευαστές. Δεν το καταφέραμε. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για τη σκληρή τους δουλειά. Ξέραμε πως υστερούσαμε σε απόδοση, δεν ήμασταν στο σημείο που θέλαμε. Όλοι όμως στην ομάδα πίεσαν σκληρά μέχρι και τον τελευταίο αγώνα».

