F1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2023
Η απόλυτη κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing στο φετινό πρωτάθλημα αντικατοπτρίζεται στους βαθμολογικούς πίνακες.
» Τι έγινε στο GP Αμπου Ντάμπι
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|575
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|285
|3
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|234
|4
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|206
|5
|Charles Leclerc
|FERRARI
|206
|6
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|205
|7
|Carlos Sainz
|FERRARI
|200
|8
|George Russell
|MERCEDES
|175
|9
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|97
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|74
|11
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|62
|12
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|58
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|27
|14
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|17
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|10
|16
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|17
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|6
|18
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|19
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|3
|20
|Liam Lawson
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|1
|22
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|860
|2
|MERCEDES
|409
|3
|FERRARI
|406
|4
|MCLAREN MERCEDES
|302
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|280
|6
|ALPINE RENAULT
|120
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|28
|8
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|25
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|16
|10
|HAAS FERRARI
|12
Φωτογραφία: Getty Images / Red Bull Content Pool