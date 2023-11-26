F1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2023

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι τελικές βαθμολογίες του 2023
Η απόλυτη κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing στο φετινό πρωτάθλημα αντικατοπτρίζεται στους βαθμολογικούς πίνακες.

» Τι έγινε στο GP Αμπου Ντάμπι

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT575
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT285
3Lewis HamiltonMERCEDES234
4Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES206
5Charles LeclercFERRARI206
6Lando NorrisMCLAREN MERCEDES205
7Carlos SainzFERRARI200
8George RussellMERCEDES175
9Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES97
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES74
11Pierre GaslyALPINE RENAULT62
12Esteban OconALPINE RENAULT58
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES27
14Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT17
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI10
16Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
17Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT6
18Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI6
19Kevin MagnussenHAAS FERRARI3
20Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT2
21Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES1
22Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT860
2MERCEDES409
3FERRARI406
4MCLAREN MERCEDES302
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES280
6ALPINE RENAULT120
7WILLIAMS MERCEDES28
8ALPHATAURI HONDA RBPT25
9ALFA ROMEO FERRARI16
10HAAS FERRARI12

Φωτογραφία: Getty Images / Red Bull Content Pool

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS