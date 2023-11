Όλα τα διαφορετικά σενάρια που θα στέψουν τον Πέκο Μπανάια ή τον Χόρχε Μαρτίν Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP.

Μετά το συναρπαστικό Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου στη Βαλένθια, το grand prix της Κυριακής είναι κάτι σαν τελικός του πρωταθλήματος. Στο τέλος του, θα γνωρίζουμε οριστικά ποιος από τους δύο μονομάχους, ο Πέκο Μπανάια της εργοστιασιακής Ducati Lenovo ή ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati, θα είναι ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP για το 2023.

Οι δύο αντίπαλοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα (16:00 ώρα Ελλάδας) έχοντας διαφορά 14 βαθμών υπέρ του περσινού πρωταθλητή Πέκο Μπανάια, ο οποίος θέλει να γίνει ο πρώτος αναβάτης της Ducati που θα καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ο Ιταλός χρειάζεται απλά να τερματίσει στην 5η θέση στον αγώνα για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο Χόρχε Μαρτίν. Ας δούμε όμως όλες τις περιπτώσεις αναλυτικά.

Martinator on cloud 9 thwarted another match point for @PeccoBagnaia 🙌❌



We look back at three key moments from yesterday's nail-biting #TissotSprint ⚔️#ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/D8maHuaCEE