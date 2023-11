Ο Χόρχε Μαρτίν με τη νίκη του, σε συνδυασμό με την 5η θέση του Μπανάια, θα δώσει την Κυριακή τη μεγάλη μάχη για τον τίτλο.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Βαλένθιας ήταν θεωρητικά η ευκαιρία του Πέκο Μπανάια να εξασφαλίσει τον τίτλο αλλά στην πραγματικότητα εξελίχθηκε σε παράσταση νίκης για τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός της Pramac Ducati νίκησε με πειστικό τρόπο και μείωσε τη διαφορά του από τον Μπανάια, ο οποίος τεράτισε 5ος, στους 14 βαθμούς. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ και στην 3η ο Μαρκ Μάρκεθ της Repsol Honda.

Martinator wins on home soil! 🥇 @88jorgemartin takes his 9th #TissotSprint victory and keeps his title hopes alive! 🏆 #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/WLHxjoxrYh

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στο grid, με δύο από αυτούς, τους διεκδικητές του τίτλου Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν, να αισθάνονται σίγουρα περισσότερο άγχος από τους υπόλοιπους. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Πέκο Μπανάια ξεκίνησε καλά και έστριψε πρώτος, για να τον ξαναπεράσει όμως ο Μάβερικ Βινιάλες λίγο αργότερα.

Πολύ καλή εκκίνηση έκανε ο Χόρχε Μαρτίν, που βρέθηκε στην 3η θέση, με τη βοήθεια του Ζαρκό και αμέσως επιτέθηκε στον Μπανάια. Οι δύο τους έδωσαν μάχη στην πίστα, που επέτρεψε στους Μπίντερ και Μ. Μάρκεθ να περάσουν και να τους ρίξουν πιο πίσω, με τον Μαρτίν στην 4η και τον Μπανάια στην 5η θέση. Ο Μαρτίν γρήγορα πέρασε τον Μ. Μάρκεθ και ανέβηκε 2ος, ενώ ο Μπανάια έδειχνε να μην μπορεί να ακολουθήσει.

Ο Βινιάλες στην πρώτη θέση ήθελε να απομακρυνθεί από τον Μπίντερ αλλά ο Νοτιοαφρικανός της KTM δεν τον άφηνε να φτιάξει διαφορά. Μαζί του έφερνε και τον Μαρτίν και τον Μ. Μάρκεθ, ενώ ο Μπανάια δεχόταν πίεση από τον Κουαρταραρό. Η πίεση αυτή όμως δεν κράτησε πολύ γιατί ο Γάλλος της Yamaha είχε πτώση.

Ο Μπραντ Μπίντερ έκανε την επίθεσή του περίπου στο μέσον του αγώνα και πέρασε τον Βινιάλες. Ο Ισπανός της Aprilia σχεδόν αμέσως έχασε άλλη μία θέση από τον Μαρτίν, ο οποίος ανέβαζε το ρυθμό του όσο περνούσαν οι γύροι. Και το χειρότερο για τον Βινιάλες ήταν λίγο αργότερα τον πέρασε και ο Μαρκ Μάρκεθ και τον έριξε στην 4η θέση.

Ο Χόρχε Μαρτίν εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό λάθος του Μπίντερ και βρέθηκε εκεί που έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε τα Σαββατα: στην πρώτη θέση. Ο Ισπανός βρισκόταν μπροστά από τους Μπίντερ και Μ. Μάρκεθ που τον ακολουθούσαν, ενώ ο Μπανάια από την 5η θέση πλησίαζε όλο και περισσότερο τον Βινιάλες. Στο μεταξύ όμως είχε φτάσει πίσω του ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο.

The Martinator is now in control! 💪 @88jorgemartin leads with 6 laps to go ⚡️⚡️⚡️ #ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/0hqwdt5RON