O Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη -και τελευταία στη φετινή χρονιά- περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Σε αντίθεση με το FP2 της Παρασκευής, το FP3 του Grand Prix Άμπου Ντάμπι της Formula 1 διεξήχθη δίχως προβλήματα. Αυτό επέτρεψε σε ομάδες και οδηγούς να ακολουθήσουν τα προγράμματά τους, δίχως αυτό να σημαίνει πως τα ολοκλήρωσαν με επιτυχία. Η διαδικασία διεξήχθη υπό το φως της ημέρας και οι συνθήκες θα είναι πολύ διαφορετικές αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές, κάτι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κατάταξη.

Ταχύτερος μετά το τελευταίο 60λεπτο της σεζόν ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Ο Βρετανός δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και το μονοθέσιό του φαίνεται να είναι το μοναδικό που έχει τόσο καλά πατήματα στη Γιας Μαρίνα. Στο δεύτερο μισό του FP3 σημείωσε χρόνο 1:24,418 και πήρε την πρώτη θέση. Πίσω του ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν μόλις 95 χιλιοστά πιο αργός από τον συμπατριώτη του. Στην 3η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL60, δείχνοντας πως η McLaren έχει ταχύτητα στο Άμπου Ντάμπι.

Ακολούθησε ο Άλεξ Άλμπον της Williams Racing, o οποίος εντυπωσίασε με την επίδοσή του, παρά το γεγονός πως ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Ράσελ. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν μόλις στην 6η θέση και έξι δέκατα μακριά από την κορυφή, ενώ ένα δέκατο πιο αργός ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Αμφότεροι δεν ήταν άνετοι στα μονοθέσιά τους και οδεύουν προς τις κατατακτήριες με πολλά ερωτηματικά.

📻 "The car is again bottoming, jumping. I don’t know what’s going on"



Max is struggling with the RB19. He aborts a flying lap and remains P13 with the clock ticking down in FP3#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/lu2W3OlxkO