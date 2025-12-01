Λίγες ημέρες πριν τον τελευταίο αγώνα της σεζόν της Formula 1 αναμένεται να συμπληρωθεί το grid οδηγών του 2026.

Η Red Bull Racing θα ανακοινώσει την οδηγική της σύνθεση στη Formula 1 για το 2026, όπως και της Racing Bulls, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Αυτό το επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των «ταύρων», Λοράν Μεκίς, ενώ τόνισε πως δεν θα επηρεάσει την προετοιμασία της ομάδας για το φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Μαξ Φερστάπεν γνωρίζουμε εδώ και καιρό πως θα είναι στη Red Bull Racing και το 2026, όμως ερωτηματικό παρέμεναν οι τρεις εναπομείναντες θέσεις: ο teammate του την επόμενη σεζόν και οι δύο οδηγοί της Racing Bulls.

positions gained and points in qatar pic.twitter.com/YrvmlV3DHr — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) November 30, 2025

Το κοινό μυστικό

Αν και η τελική απόφαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για μετά το GP Μεξικού, η διαδικασία μετατέθηκε για το τέλος της σεζόν. Μετά τη σπουδαία νίκη του Φερστάπεν στο Κατάρ, ο Μεκίς επιβεβαίωσε πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ώρες.

Ο rookie, Ίσακ Χατζάρ αναμένεται να πάρει τη θέση του Γιούκι Τσουνόντα δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν. Ο Γάλλος κάνει μια φοβερή σεζεόν και έχει εντυπωσιάσει τους ανθρώπους της RBR. Αντίθετα, ο Ιάπωνας δεν έχει κατορθώσει να διατηρήσει σταθερά ανταγωνιστικό ρυθμό, γεγονός που εντείνει τα σενάρια γύρω από το μέλλον του.

Το «παζλ» της Racing Bulls

Γνωρίζουμε εδώ και καιρό πως η Red Bull Racing θέλει να δώσει προαγωγή στον Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο οποίος αγωνίζεται φέτος στη Formula 2. Ο Βρετανός αναμένεται να κάνει το βήμα στη δεύτερη ομάδα της Red Bull και θα είναι ο μοναδικός rookie του grid.

Παρά τις τελευταίες φήμες, ο Λίαμ Λόσον θα κρατήσει τη θέση του και το 2026, κάτι που αφήνει εκτός κάδρου τον Τσουνόντα. Ο Νεοζηλανδός ξεκίνησε τη σεζόν στη Red Bull Racing, όμως υποβιβάστηκε μετά από μόλις δύο αγώνες στη δεύτερη ομάδα.