O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Ατυχήματα, κόκκινες σημαίες και χρονοβόρες διακοπές χαρακτήρισαν το τελευταίο FP2 της φετινής χρονιάς της Formula 1. H απογευματινή περίοδος δοκιμών του Grand Prix Άμπου Ντάμπι δεν είχε πολλή δράση και έχει αφήσει αναπάντητα ερωτήματα ενόψει της συνέχειας του αγωνιστικού τριημέρου.

Ταχύτερος μετά το δεύτερο 60λεπτο της ημέρας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, ο Μονεγάσκος σημείωσε το 1:24,809 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την πρώτη θέση. Δεύτερος και μόλις 43 χιλιοστά πιο αργός του ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερα δυνατός. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος είχε μάλιστα και παράπονα από το μονοθέσιό του.

Ακολούθησε ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση την Παρασκευή στη Γιας Μαρίνα. Στην 5η θέση βρέθηκε ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19. Πίσω του ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Ο Γκουάνγιου Ζου πήρε την 7η θέση και ήταν μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, με τη Mercedes W14 να χάνει πολύ χρόνο στο δεύτερο χρονομετρημένο τομέα της πίστας. Στην 9η θέση ήταν η Alpine A523 του Πιέρ Γκασλί, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Αυστραλός, Όσκαρ Πιάστρι.

Στο FP2 είχαμε συνολικά δύο διακοπές. Η πρώτη προκλήθηκε έπειτα από έξοδο του Κάρλος Σάινθ στη στροφή 3, με τον Ισπανό να έχει σφοδρό ατύχημα πληγώνοντας την SF-23 του. Μετά από περίπου 30 λεπτά διακοπής, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas είχε επαφή με τις μπαριέρες στην έξοδο της στροφής 1 και προκάλεσε τη δεύτερη κόκκινη σημαία του FP2.

Η δράση συνεχίζεται αύριο στις 12:30 ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 Grand Prix Άμπου Ντάμπι

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari media