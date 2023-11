O Μάβερικ Βινιάλες ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην κρίσιμη δεύτερη περίοδο του MotoGP στη Βαλένθια, με τον Πέκο Μπανάια να μένει εκτός Q2.

Η πρώτη ημέρα του Grand Prix Βαλένθια είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους διεκδικητές του τίτλου του MotoGP, Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν. Οι δύο αναβάτες βρέθηκαν συχνά-πυκνά μαζί στην πίστα, όμως ένας εκ των δύο μπήκε σε μπελάδες ενόψει της συνέχειας του τριημέρου.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia. O Ισπανός ήταν άκρως εντυπωσιακός και στο τέλος της απογευματινής διαδικασίας σημείωσε χρόνο 1:29,142, που αποτελεί νέο ρεκόρ πίστας. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, o οποίος ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή και έδειξε πως έχει την ταχύτητα να πρωταγωνιστήσει στο υπόλοιπο τριήμερο. Τρίτος ήταν ο teammate του, Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος έκανε επίσης έναν εξαιρετικό χρόνο.

Ο εντυπωσιακός Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο συνέχισε να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης, ολοκληρώνοντας 4ος. Ο «αθόρυβος» Μάρκο Μπετζέκι, παρά την πτώση, σημείωσε την 5η ταχύτερη επίδοση της ημέρας, με τη διαφορά του από τον Βινιάλες να είναι 0,254 δευτερόλεπτα.

Ο Μπραντ Μπίντερ ήταν 6ος για την KTM, μπροστά από τον φορμαρισμένο Μαρκ Μάρκεθ της Honda. O Ραούλ Φερνάντεθ με τη δορυφορική Aprilia έκανε και πάλι την έκπληξη, ενώ ο 9ος Τζακ Μίλερ είχε ένα άκρως τρομακτικό highside στα τελευταία λεπτά της 60λεπτης διαδικασίας. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Οι παραπάνω αναβάτες πήραν το εισιτήριο για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου. Το μεγάλο όνομα που απουσιάζει από αυτή τη λίστα είναι του Πέκο Μπανάια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν κατάφερε να σημειώσει έναν ανταγωνιστικό χρόνο, με κίτρινες σημαίες στο τέλος της διαδικασίας να διακόπτουν απότομα την προσπάθειά του.

