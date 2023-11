Ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati σημείωσε τον καλύτερο χρόνο το πρωί της Παρασκευής, 3ος ο Μαρτίν και 13ος ο Μπανάια.

Η αγωνιστική δράση για το GP Βαλένθιας στο σιρκουί Ricardo Tormo με την πρώτη περίοδο δοκιμών της Παρασκευής αλλά δεν ήταν απλώς business as usual για όλους. Για δύο από τους αναβάτες και τις ομάδες τους αυτό το 3ήμερο είναι ένα από τα πιο σημαντικά της καριέρας τους, αφού το απόγευμα της Κυριακής ο ένας από τους δύο θα είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2023.

Πρόκειται φυσικά για τους Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν, οι οποίοι διεκδικούν το φετινό τίτλο, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Ωστόσο, ήταν ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της περιόδου, μπροστά από τον αναγεννημένο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την Gresini Ducati.

Ο Χόρχε Μαρτίν ξεκίνησε το 3ήμερο σαφώς πιο δυναμικά από τον αντίπαλό του, παίρνοντας την 3η θέση στην κατάταξη. Ακολούθησε άλλη μία Ducati, εκείνη του Μάρκο Μπετζέκι της VR46, ενώ ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν με διαφορά ο ταχύτερος αναβάτης της Aprilia στην 5η θέση. Ενθαρρυντικά ξεκίνησε και ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha με τον 6ο χρόνο, μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ, στον τελευταίο αγώνα του με τη Repsol Honda.

Ο Πέκο Μπανάια, όπως το συνηθίζει, δεν κυνήγησε τον απόλυτο χρόνο στην πρώτη περίοδο και βρέθηκε μόλις στη 13η θέση του πίνακα, αρκετά πιο πίσω για παράδειγμα από τον Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος με την άλλη εργοστασιακή Ducati ήταν 9ος.

