Από το αεριζόμενο Phone Box και τη λειτουργία Camp Mode μέχρι την παροχή ρεύματος V2L, η Skoda μετατρέπει τα ταξίδια σε μια απόλυτα ξεκούραστη εμπειρία.

Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις και οι οικογενειακές διακοπές συνοδεύονται παραδοσιακά από αυξημένο όγκο αποσκευών, υψηλές θερμοκρασίες και διαρκή ανάγκη για ενέργεια και οργάνωση. Η Skoda απαντά σε αυτές τις απαιτήσεις μέσα από το διαχρονικό οικοσύστημα Simply Clever, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς και ενσωματώνει πλέον προηγμένες ψηφιακές και ηλεκτρικές ευκολίες, όπως η λειτουργία Vehicle-to-Load και το πρωτοποριακό Camp Mode στο ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό Peaq.

Οργάνωση καμπίνας και έξυπνη διαχείριση θερμοκρασίας

Η διατήρηση της τάξης στο εσωτερικό εξασφαλίζεται μέσα από μελετημένες θήκες στις πόρτες που δέχονται μπουκάλια έως 1,5 λίτρου, ειδικά καλαθάκια απορριμμάτων και την ποτηροθήκη Easy Open, η οποία επιτρέπει το άνοιγμα ενός μπουκαλιού με το ένα μόνο χέρι εν κινήσει.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών από τη ζέστη:

Αεριζόμενο Phone Box: Αποτρέπει την υπερθέρμανση των smartphone κατά την επαγωγική φόρτιση, προσφέροντας ταυτόχρονη ασύρματη φόρτιση για δύο συσκευές σε μοντέλα όπως τα Kodiaq και Peaq.

Θύρες USB-C 45W: Έως τέσσερις ταχύτατες θύρες υψηλής ισχύος για άμεση τροφοδοσία tablet, φορητών υπολογιστών και power bank.

Sleep Package: Ειδικά προσκέφαλα και κουβέρτες που εξασφαλίζουν άνετο ύπνο στους πίσω επιβάτες των Octavia και Superb κατά τα ολονύχτια ταξίδια.

Ομπρέλες στις πόρτες: Πάντα άμεσα προσβάσιμες για προστασία τόσο από μια ξαφνική καλοκαιρινή καταιγίδα όσο και από τον έντονο ήλιο.

Ηλεκτρική αυτονομία και διαμονή στη φύση

Με το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση, η φιλοσοφία Simply Clever αξιοποιεί την μπαταρία υψηλής τάσης των οχημάτων:

Τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L): Μέσω πρίζας 230V στο πορτμπαγκάζ ή ειδικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης, το αυτοκίνητο λειτουργεί ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας από ηλεκτρικά ποδήλατα και κάμερες μέχρι συσκευές camping.

Camp Mode: Επιτρέπει τη διανυκτέρευση στην καμπίνα, διατηρώντας σταθερό τον κλιματισμό και την ανανέωση του φρέσκου αέρα όλη τη νύχτα μέσω ελέγχου από την εφαρμογή MySkoda (με στάθμη μπαταρίας άνω του 30%).

Κορυφαία άνεση και πρακτικότητα στο νέο Skoda Peaq

Το νέο ηλεκτρικό Peaq εισάγει το προαιρετικό Relax Package, το οποίο περιλαμβάνει ορθοπεδικά καθίσματα AGR με λειτουργία μασάζ, αερισμό, ηλεκτρικά υποπόδια και ηχοσύστημα Sonos. Μέσω της εφαρμογής Wellbeing, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει προγράμματα χαλάρωσης ή αναζωογόνησης που συγχρονίζουν αυτόματα τον κλιματισμό, τα καθίσματα και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό στις στάσεις φόρτισης.

Επιπλέον, στην 7θέσια διάταξη του μοντέλου, ο πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το εμπρός καπό (frunk) φιλοξενεί ιδανικά τα καλώδια φόρτισης αλλά και το αφαιρούμενο κάλυμμα του πορτμπαγκάζ, αφήνοντας τον κύριο χώρο αποσκευών απόλυτα ελεύθερο για τις βαλίτσες.