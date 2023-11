Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ετοιμάζεται για τον αγώνα στην πίστα της Βαλένθια που θα κρίνει τον φετινό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο εικοστός αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Βαλένθια το τριήμερο 24-26 Νοεμβρίου στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθια. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, στον οποίο είτε ο Πέκο Μπανάια, είτε ο Χόρχε Μαρτίν θα αναδειχθεί πρωταθλητής.

Η πίστα του Τσέστε άνοιξε τις πόρτες της για το MotoGP το 1999 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ως το Grand Prix Βαλένθια. Η διαδρομή έχει μήκος 4,01 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές - 5 δεξιές και 9 αριστερές.

Στον Αγώνα Σπριντ, οι αναβάτες θα διανύσουν 13 γύρους, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής 27 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στη Βαλένθια έχει ο Ντάνι Πεντρόσα με 7, ενώ νικητής το 2022 ήταν ο Άλεξ Ρινς, στην τελευταία νίκη της Suzuki στο θεσμό.

Αυτό το αγωνιστικό τριήμερο αναμένεται να κριθεί ο φετινός τίτλος ανάμεσα στους Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν. Η μεταξύ τους διαφορά είναι στους 21 βαθμούς και δεν αποκλείεται να έχουμε ανάδειξη πρωταθλητή από τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Όμως όπως έχει αποδείξει η φετινή δραματική σεζόν, οι ανατροπές και το δράμα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

What a ride 2023 has been for @88jorgemartin so far! 🔥



Take a look at all his tears and cheers this season ahead of the #ValenciaGP 🏁#PECCOvsMARTIN | #TeamMARTIN pic.twitter.com/JJG23rNpG5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2023

Το Grand Prix Βαλένθια θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του εικοστού και τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Βαλένθια σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 25 Νοεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 26 Νοεμβρίου

16:00 – Αγώνας

A lot of things have happened but it all ends up in a #PECCOvsMARTIN finale for the title! 📈



Will the #MotoGP World Championship go to #TeamPECCO or #TeamMARTIN? 🤔#SeasonSoFar pic.twitter.com/wf3WhuVn8q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2023

Φωτογραφίες: Gold & Goose / Red Bull Content Pool