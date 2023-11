Στο Grand Prix του Λας Βέγκας βρετανική ομάδα ήταν η μόνη που κατέβηκε ξανά κάτω από τα δύο δευτερόλεπτα!

Μπορεί η McLaren να είχε ένα δύσκολο τριήμερο στο Grand Prix του Λας Βέγκας, με κορύφωση το ατύχημα του Λάντο Νόρις κατά τη διάρκεια του νυχτερινού αγώνα, ωστόσο είχε και δύο πρωτιές.

Από τη μία, ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και ενώ εκκίνησε μόλις δέκατος-όγδοος, κατάφερε να δει την καρό σημαία όντας εντός βαθμολογούμενης δεκάδας. Από την άλλη, ο Αυστραλός οδηγός έλαβε την ταχύτερη… εξυπηρέτηση από τους μηχανικούς του!

Συγκεκριμένα, στον γύρο 43, το pit crew της McLaren ολοκλήρωσε το pit stop του Πιάστρι σε μόλις 1.99sec! Μπορείτε να δείτε τη στάση-αστραπή του ταλαντούχου οδηγού στο pit lane του Las Vegas Strip Circuit, στο video που ακολουθεί…

Ready. Set. Vegas. Watch the @McLarenF1 pit crew in action as they clinch the fastest pit stop at the #LasVegasGP. #F1 #DHLF1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/g3xlvdhyC3