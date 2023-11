Η Alpine επιβεβαίωσε τους έξι οδηγούς που θα αγωνιστούν για τη γαλλική ομάδα από το 2024 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (WEC).

Καθώς η Alpine συνεχίζει πυρετωδώς να προετοιμάζει το αυτοκίνητο με το οποίο θα πάρει μέρος στην κατηγορία Hypercar του WEC, το A424, η ομάδα ανακοίνωσε τους έξι οδηγούς που θα είναι πίσω από το τιμόνι των δύο αυτοκινήτων της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής στο Κατάρ για την έναρξη της σεζόν 2024. Είναι μια επιλογή οδηγών που συνδυάζει εμπειρία και ταχύτητα για αυτήν τη νέα περιπέτεια.

Τρεις Γάλλοι οδηγοί που ανήκουν ήδη στο δυναμικό της Alpine Endurance Team θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα: οι Νικολά Λαπιέρ, Ματιέ Βαξιβιέρ και Σαρλ Μιλεσί. Μαζί τους θα είναι ο Γάλλος Πολ-Λουπ Σατέν, ήδη εξοικειωμένος με την ομάδα, ο Αυστριακός Φέρντιναντ Χάμπσμπουργκ και ο γνωστός μας Γερμανός Μικ Σουμάχερ, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στους αγώνες αντοχής.

Ο πατέρας του, ο θρυλικός Μίκαελ Σουμάχερ, είχε αγωνιστεί με τη Mercedes στο τότε WSCC (όπως ονμαζόταν τότε το Πρωτάθλημα Αντοχής) το 1991. Τελευταίος Σουμάχερ που πήρε μέρος σε αγώνα αντοχής ήταν το 1997 ο Ραλφ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο Σπα με Mercedes ως teammate του Κλάους Λούντβικ για το FIA GT Championship.



Η Alpine θα αποκαλύψει τα πληρώματα της κατά την επίσημη παρουσίαση του A424 στις 7 Φεβρουαρίου 2024.

Φωτογραφίες: X: @schumachermick

Ο Μικ Σουμάχερ, που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση σε κορυφαίο επίπεδο με τη συμμετοχή του στο WEC με την Alpin, δήλωσε: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για μένα με την Alpine στην κατηγορία FIA WEC Hypercar. Το αυτοκίνητο είναι εντυπωσιακό και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Έχω μεγαλώσει με μονοθέσια, οπότε η οδήγηση ενός αυτοκινήτου με κλειστό πιλοτήριο και καλυμμένους τροχούς είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να βελτιώσω τις οδηγικές μου ικανότητες. Μου έλειψαν πολύ οι αγώνες φέτος. είναι αυτό που μου άρεσε να κάνω από τότε που ήμουν παιδί, και μερικές φορές ήταν δύσκολο να παρακολουθώ τους άλλους οδηγούς στην πίστα. Οι αγώνες αντοχής είναι μια νέα πρόκληση για μένα και είμαι σίγουρος ότι θα μοιραστούμε μεγάλες στιγμές την επόμενη χρονιά με την Alpine».

Let’s go racing together! Excited to be part of the new Hypercar chapter in Alpine's endurance racing history 💪@signatechAlpine @FIAWEC pic.twitter.com/SNuYbQyHkq