Μπορεί να άργησε μερικά χρόνια, όμως ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να πάρει το «αίμα» του πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ στο Λας Βέγκας.

Το φινάλε του Grand Prix Λας Βέγκας μας χάρισε εντυπωσιακές μονομαχίες και ανατροπές μέχρι και την τελευταία στροφή - με αποκορύφωμα την προσπέραση του Σαρλ Λεκλέρ επί του Σέρχιο Πέρεζ.

Ο Μονεγάσκος είχε εκκινήσει από την pole position, όμως για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε να πάρει νίκη. Δεν το έβαλε όμως κάτω και στη στροφή 14 πραγματοποίησε μια γενναία κίνηση που είχε απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα δέχθηκε 7G κατά την επιβράδυνση, πράγμα που δείχνει την αποφασιστικότητα και το ρίσκο που πήρε για τη 2η θέση.

Ο Πέρεζ από τη μεριά του δεν περίμενε την κίνηση του αντιπάλου του και γι’ αυτό δεν αμύνθηκε επαρκώς. Έτσι, για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, δέχθηκε προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο από (θεωρητικά) υποδεέστερο μονοθέσιο. Για την κίνηση του Λεκλέρ, ο Πέρεζ πιστεύει πως ήταν κάτι που o αντίπαλός του ήθελε να κάνει εδώ και τρία χρόνια.

Fighting till the last lap 😤 what a brilliant drive @Charles_Leclerc! 💪 #LasVegasGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/BJyrB4WI7n