Το πρώτο high-performance plug-in hybrid μοντέλο της Audi Sport κάνει ντεμπούτο στα F1 Pirelli Hot Laps, μεταφέροντας την τεχνολογία των Grand Prix στον δρόμο.

Η Audi Sport επέλεξε το Grand Prix του Μαϊάμι για την πρώτη επίσημη εμφάνιση του νέου Audi RS 5 σε αγωνιστικό περιβάλλον. Το μοντέλο εντάσσεται στο πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps, προσφέροντας σε προσκεκλημένους τη σπάνια ευκαιρία να βιώσουν τη δυναμική μιας πίστας Formula 1 από τη θέση του συνοδηγού, με επαγγελματίες οδηγούς στο τιμόνι.

Υβριδική ισχύς 639 ίππων

Το νέο Audi RS 5 αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη μάρκα, καθώς είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Audi Sport. Ο συνδυασμός ενός V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων (510 hp) με έναν ηλεκτροκινητήρα 130 kW αποδίδει συνολικά 639 hp (470 kW). Η ισχύς αυτή επιτρέπει στο γερμανικό μοντέλο να αγγίζει την τελική ταχύτητα των 285 χλμ./ώρα.

Πέρα από την ωμή δύναμη, το RS 5 εισάγει την καινοτομία quattro με Dynamic Torque Control. Το συγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρομηχανικού torque vectoring κατανέμει τη ροπή με απόλυτη ακρίβεια στον τροχό που διαθέτει την καλύτερη πρόσφυση. Η τεχνολογία αυτή ενισχύει την απόκριση και τον έλεγχο στις στροφές, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στην ευελιξία ενός αγωνιστικού και την άνεση ενός premium μοντέλου παραγωγής.

Δύο θρύλοι στο τιμόνι

Για την πρεμιέρα στο Μαϊάμι, η Audi επιστράτευσε δύο οδηγούς που έχουν γράψει ιστορία με τη μάρκα: τον Ντίντο Καπέλο, με πέντε νίκες στις 12 Ώρες του Sebring, και τον Μάρκους Βίνκελχοκ, τρεις φορές νικητή στις 24 Ώρες του Nürburgring. Τα δύο Audi RS 5 που συμμετέχουν στη διοργάνωση διατηρούν τις εργοστασιακές προδιαγραφές τους και ξεχωρίζουν από το ειδικό χρώμα Titanium με λεπτομέρειες Lava Red, εμπνευσμένες από τη χρωματική παλέτα του μονοθεσίου F1 της Audi, την R26.

Η επιλογή του Μαϊάμι για το ντεμπούτο του RS 5 εξυπηρετεί έναν ευρύτερο εμπορικό στόχο, καθώς η Audi στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Formula 1 λειτουργεί ως μια διεθνής πλατφόρμα υψηλής απήχησης, την ώρα που η μάρκα προχωρά σε ριζική ανανέωση της γκάμας των SUV της στην αμερικανική αγορά. Εντός του 2026, η Audi αναμένεται να παρουσιάσει το νέο Audi Q9, το οποίο θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα των SUV της, ενώ ήδη διατίθενται τα νέα Q7, Q3 SUV και Q3 Sportback. Η στρατηγική αυτή συμπληρώνεται από έντονη παρουσία στο Μαϊάμι με δράσεις στο Wynwood Art District και τη συνεργασία adidas x Audi Revolut F1 Team.