Δείτε το πώς κατάφερε ο Σαρλ Λεκλέρ να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον αγώνα του Λας Βέγκας πιάνοντας στον... ύπνο τον Σέρχιο Πέρεζ.

Προς μεγάλη του απογοήτευση, για 12 συνεχόμενη φορά ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να πάρει νίκη έχοντας εκκινήσει από την pole position. O Μονεγάσκος αρκέστηκε στη δεύτερη θέση στα αποτελέσματα του Grand Prix Λας Βέγκας, στο οποίο ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τη 18η νίκη του στη σεζόν.

Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν τα παράτησε σε κανένα σημείο του αγώνα και έδωσε σκληρές μάχες με τις δύο RB19. Ξεκίνησε τον τελευταίο γύρο όντας στην 3η θέση, πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ. Έκτοτε είχε μόλις ένα στόχο στο μυαλό του: να περάσει τον Μεξικανό.

Στην πίσω ευθεία, στο «Las Vegas Strip», πήρε το DRS και αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα. Επέλεξε το σημείο φρεναρίσματος, «βούτηξε» στην εσωτερική του οδηγού της Red Bull Racing και πήρε τη 2η θέση. Προς έκπληξη όλων, ο Μεξικανός δεν αμύνθηκε, ούτε άλλαξε γραμμή για να αποθαρρύνει τον Λεκλέρ και για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα εκτέθηκε σε μάχη έχοντας για αντίπαλο ένα μονοθέσιο που στη θεωρία ήταν πιο αργό.

Δείτε το μαεστρικό προσπέρασμα του Λεκλέρ στον Πέρεζ.

He never gave up 💪



Charles Leclerc's incredible last-lap overtake on Sergio Perez for second place! 🤯😮‍💨#LasVegasGP #F1 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc pic.twitter.com/xHWOCghqwA