Το τηλεοπτικό δίδυμο της Formula 1 θα αναλύσει όλα τα θεατά και τα… αθέατα του Grand Prix στην πόλη της Νεβάδα.

Το εικοστό-πρώτο και προτελευταίο Grand Prix του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, αυτό του Λας Βέγκας, πέρασε στην ιστορία. Η εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή στην «Πόλη της Αμαρτίας», αποτέλεσε ένα συναρπαστικό πεδίο μάχης!

