Οι τρεις πρώτοι στο Grand Prix Λας Βέγκας πέρασαν ορισμένα... αμήχανα λεπτά μέσα σε μία Rolls-Royce.

Το καθιερωμένο τελετουργικό μετά από κάθε Grand Prix της Formula 1 δεν ακολουθήθηκε 100% στο Λας Βέγκας. Εκεί οι διοργανωτές αντικατέστησαν το «cooldown room» - εκεί όπου οι τρεις πρώτοι οδηγοί χαλαρώνουν λίγο πριν την τελετή απονομής - με ένα «cooldown car».

Οι Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ στριμώχτηκαν στο πίσω κάθισμα της Rolls-Royce Phantom. Σε κάποια στιγμή ο Λεκλέρ ρώτησε «πού πηγαίνουμε;» για να απαντήσει ο Φερστάπεν «Κατευθείαν στο night club. Θα σας δω αύριο, ή μπορεί και όχι».

charles: where are we going?



max: straight to the nightclub, see you tomorrow everyone, or not!