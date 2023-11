Στον εντός έδρας αγώνα της, η Toyota βλέπει να πληρώματά της να καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις.

Ο Έλφιν Έβανς της Toyota συνεχίζει να κυριαρχεί στο Ράλλυ Ιαπωνίας, έχοντας ένα εντυπωσιακό προβάδισμα, πάνω από ένα λεπτό, μπροστά από τον ομόσταβλό του, Σεμπαστιάν Οζιέ. Καθώς ο τελευταίος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ πλησιάζει προς το τέλος του, ο Κάλε Ροβάνπερα με το τρίτο Toyota GR Yaris Rally1 βρίσκεται στην 3η θέση.

Ο Έβανς είχε ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, αλλά ο έλεγχος του στο Ράλι Ιαπωνίας σταθεροποιήθηκε όταν ο Οζιέ πήρε ποινή ενός λεπτού επειδή έφυγε από το τελευταίο σέρβις της Παρασκευής με έξι λεπτά καθυστέρηση, καθώς η Toyota επισκεύασε τη ζημιά στο rollcage του. Έτσι, ο Έβανς είναι έτοιμος για τη νίκη και η Toyota απολαμβάνει αυτή τη στιγμή ένα ονειρεμένο 1-2-3 στην έδρα της.

Η πρώτη ΕΔ της ημέρας διακόπηκε με κόκκινη σημαία όταν ο Τιερί Νεβίλ συνάντησε το πλοηγό (0) αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου. Παρά τη διακοπή, του πιστώθηκε τελικά ο ταχύτερος χρόνος, μαζί με τους Κατσούτα, Τάνακ και Λάπι, που όλοι ξεκίνησαν το SS9 πριν από τη διακοπή.

Ο Κατσούτα έδειξε την ταχύτητά του στην ΕΔ10 κάνοντας τον ταχύτερο χρόνο, αλλά ο Έβανς απάντησε κερδίζοντας τις δύο σύντομες υπερειδικές διαδρομές Okazaki City που ολοκλήρωσαν τον πρωινό βρόχο.

«Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μου στην υπερειδική· αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να πω συχνά. Στη δεύτερη, ήμουν πολύ προσεκτικός με τα ελαστικά, που μας κόστισε λίγο χρόνο, αλλά συνολικά, ήταν μια καλή προσπάθεια» , παρατήρησε ο Έβανς.

Ο Έβανς διατηρεί ένα συνολικό πλεονέκτημα 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα έναντι του Οζιέ, με τον Ροβάνπερα να ξεκινά το Σάββατο 16,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο και να τελειώνει την ημέρα 25,6 δευτερόλεπτα πίσω του.

Εν μέσω αυτού του έντονου ανταγωνισμού, ο Εσαπέκα Λάπι της Hyundai βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας κι αυτός σημαντική διαφορά από τον Οτ Τάνακ της M-Sport που ακολουθεί στην 5η. Ο Κατσούτα στον εντός έδρας αγώνα του βρίσκεται στην 6η θέση και δεν είναι απαγορευτικά μακριά από το όνειρο του να συμπληρώσει το 1-2-3-4 για την Toyota.

Τεράστια μάχη δίνεται στην WRC2 ανάμεσα στον Αντρέας Μίκελσεν (Skoda Fabia RS) και στον Γκρεγουάρ Μίνστερ (Ford Fiesta). O Μίκελσεν βρίσκεται στην 7η θέση της γενικής κατάταξης και προηγείται μόλις για 8,3 δευτερόλεπτα του Μίνστερ, που είναι 8ος. Τη 10άδα συμπληρώνουν οι Γκριάζιν και Καγετάνοβιτς, που αμφότεροι τρέχουν με Skoda Fabia RS.

H τελευταία μέρα του ράλι υπόσχεται περισσότερη δράση καθώς τα πληρώματα έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα 84,08 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών. Ο Έλφιν Έβανς βρίσκεται στο κατώφλι της εξασφάλισης μιας μεγάλης νίκης στο Ράλι Ιαπωνίας, για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι.

